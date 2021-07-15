【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期  內需動力持穩

▲ 【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 經濟動力持穩

中國內地二季度國內生產總值（GDP）按年增長雖放緩至7.9%，消費、工業及投資增速也有所放緩，但表現均好過預期，其中6月社會消費按年增速達12.1%，明顯好過預期的11%，反映內需拉動經濟動力保持。

國家統計局公布，內地二季度GDP按年增長為7.9%，遜於路透社預期中值的8%，如以首兩季計，一至二季度國內生產總值達532167億元（人民幣下，下同），按年增12.7%。

社會消費品零售總額增12.1% 預期為11%

當中，內地6月社會消費品零售總額按年增12.1%，儘管低過前值的12.4%，但高過路透社預期中值的11%：如較疫前的2019年6月份相比，仍增長10.0%，兩年平均增速為4.9%。

中國二季度GDP增7.9% 略遜預期

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如仔細拆解數字，今年6月除汽車以外的消費品零售額33719億元，按年增長13.1%。

同時，內地6月規模以上工業增加值按年增長8.3%，低於前值的8.8%，但高於路透社預估中值的7.8%。其中，高技術製造業增加值繼續較快增長，按年增長18%；新能源汽車按年大增135.3%、1-6月按年更增加逾200%。

醫藥製造業增加至同樣保持較快增速，6月按年增長32.5%，1-6月按增長近30%。

新能源車工業增加值 按年大增135.3%

固定資產投資持續恢復，上半年，全國固定資產投資（不含農戶）為255900億元，按增長12.6%，高於路透社預計值的12.1%

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分領域看，上半年基礎設施投資按年增長7.8%，兩年平均增長2.4%，比1-5月份略降；製造業投資按年增長19.2%，兩年平均增長2.0%，比1-5月份加快1.4個百分點；房地產開發投資按年增長15.0%，兩年平均增長8.2%，比1-5月份略降。

全國商品房銷售面積88635萬平方米，按年增長27.7%，兩年平均增長8.1%；商品房銷售額92931億元，同比增長38.9%，兩年平均增長14.7%。

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責任編輯：鄧國強

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