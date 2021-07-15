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【家長留心】台11月大女嬰首次食雞蛋 急性蕁麻疹需送醫

社會熱點 11:12 2021/07/15

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台中一名11個月大的女嬰，日前第一次吃到雞蛋後，陸續出現嘔吐、全身起紅疹、發癢症狀，就連眼皮和嘴巴也都出現腫脹，父母嚇得立刻將她送院治療。兒科醫生診斷為因雞蛋引起的食物過敏與急性蕁麻疹，經注射抗過敏針劑與口服藥物治療，女嬰已順利康復。

對蛋白過敏引發蕁麻疹

據自由時報報導，長安醫院小兒科醫師韓舒萍表示，該名女嬰11個月大第一次吃到雞蛋，經抽血後發現對蛋白過敏，因而引發過敏出現蕁麻疹。但女嬰對蛋黃並沒有過敏，仍可食用，等她較大時，可再慢慢少量嘗試食用蛋白。

韓舒萍強調，雞蛋經高溫烹調就會減少過敏性。有將近75%對雞蛋過敏的孩子，在7歲前會逐漸產生耐受性，完成減敏。

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韓舒萍解釋，蕁麻疹是一種常見的兒科過敏性皮膚病，誘發原因包括雞蛋等食物過敏、吃到不新鮮的海鮮、壓力、陽光、低溫刺激或病菌感染等。發作時皮膚各處會出現又紅又癢的膨疹，通常能藉由詳細病史詢問與日常觀察中發現。如果蕁麻疹反覆發作4到6周，就要盡快諮詢醫師做詳細的檢查是否有其他潛在疾病。

使用敷料後以拍打方式止癢

韓舒萍建議，嬰幼兒若出現蕁麻疹發作，可用冰敷或塗抹涼爽止癢乳液，降低搔癢感，並以拍打方式取代搔抓。如果仍無法止癢，可使用口服抗過敏藥物。若出現蕁麻疹合併呼吸困難、喉嚨緊縮感等症狀，就要盡早求醫。

韓舒萍提醒，自然產、純母乳哺育4到6個月，以及4到6個月大時吃副食品不延遲，還有減少吸煙是醫學實證有效減少過敏的方法。

她呼籲父母儘量為孩子提供天然新鮮的食物，避開過敏原刺激。夏季最好穿著寬鬆透氣的棉質衣物，以減少急性蕁麻疹發生的機會。

責任編輯：易燕丹

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