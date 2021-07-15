▲ CNN：拜登想與中國建立熱線 仿照美蘇避免核戰做法

中美關係前所未有緊張，美國拜登政府據報正在考慮，與中國建立「紅色電話」熱線。美國有線新聞網（CNN）稱，這個機制曾在冷戰時期，為美國與蘇聯提供了直接溝通辦法，是為避免爆發核戰的一種保障。拜登政府拒絕就消息置評。

CNN周四（15日）引述拜登政府消息人士報道，這個緊急熱線的構想，目前還處在起步階段，美方尚未正式向中國提出這一想法，但拜登政府希望開發一種快速溝通工具，以減少中美兩國爆發軍事衝突的風險。

報道稱，中美熱線可以讓拜登，或美國國安團隊的高級官員，即時向中國國家主席習近平等中方領導層，撥出或發出加密電話或信息，例如是關於突然軍事調動，或網絡攻擊的緊急資訊。

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消息人士透露，美方至少在奧巴馬政府時期，已在探討與中國建立緊急熱線，但直到特朗普任期最後一年，這個想法才寫入了機密國家安全備忘錄中。

拜登政府正繼續推動這構想，美國國務院和國家安全委員會官員，正在研究相關的技術原理問題，下一步會開展總體方案設計，而緊急熱線最後還必須獲得中美兩國政府批准，方可投入使用。

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美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）稱，美中關係目前處理危機事件的工具，短缺程度令人憂慮，美國政府有緊急需要尋求建立溝通渠道，以應對和預防危機。「就像我們需要911接線員。」

拉塞爾還認為，有必要將這熱線，融入更廣泛的危機溝通策略，以降低美中兩國風險。

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對於中美關係的問題，中國外交部此前已明確指出，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定，促進世界經濟復甦發展等方面擁有廣泛共同利益。雙方合則兩利，鬥則俱傷。

中方強調，美方應該順應時代潮流，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國、看待中國的發展，採取積極的對華政策，同中方相向而行，加強對話，管控分歧，聚焦合作，推動中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展。

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責任編輯：連兆鋒