【大灣區】深圳將建設國際消費中心城市 擬對標倫敦東京　

深圳作為內地一線城市之一，擁有如萬象城、國貿、華強北、東門等多個地標性商圈。7月13日，深圳市商務局局長張非夢表示，深圳要對標倫敦、東京，建設國際消費中心城市，打造灣區頂流消費新地標，為全球提供優質商品，及一流消費環境和消費模式。

深圳將集中打造2個世界級商圈

消費是城市發展潛力的重要衡量標準。據內媒證券時報報道，張非夢公開表示，

深圳將在全市範圍內規劃和集中打造2個世界級的地標性商圈，6個具有全球影響力的高端商圈，讓深圳這個新興城市成為國際品牌的重要駐地。

張非夢就此透露，深圳商務局目前已牽頭與世界知名商業規劃機構進行全面合作。首先要從整體商業規劃定位好整個城市的商圈、商業的發展規劃，對標東京、倫敦，跟世界一流灣區匹配。打造一個「1+N」的體系，形成有特色的、世界級的分層設計商圈，既有羅湖、福田區域級的商圈，同時還要有夜間經濟的特色商圈。

兩年時間升級改造東門商圈

此外，坐落於羅湖區東門商圈的文和友超級旗艦店在今年4月開業後，便引爆全城，成為深圳的一處新地標。對此，張非夢表示，文和友的入駐帶動了整個深圳羅湖老東門商圈的復蘇，接下來，將會進行東門商圈的整體化改造，「我們將用兩年的時間採用分步改造的方式，用繡花功夫，不大拆大建、不停業不關門，把整個東門地區升級改造成為一個既保留深圳墟歷史印記，同時還能夠吸引新生代年輕人來東門購物和消費的國際潮流打卡地。」

▲ 深圳東門文和友超級旗艦店，開業立即成為網紅打卡勝地

配套措施還有：深圳購物季

對於超級商圈和消費新地標的建設，深圳將有更多新舉措。據悉，備受社會各界關注的《深圳市關於加快商貿高品質發展建設國際消費中心城市的若干措施》已經在制訂中，待審議後擇機推出。此外，深圳往年的購物月活動將拓展成購物季，購物季將在今年8月啟動，計劃持續3個月。

免稅消費+高端消費生態進一步完善

戴德梁行大中華區副總裁、華南區董事總經理程家龍表示，上半年從入駐深圳市的亮眼品牌動態來看，深圳的市場前景對優質品牌的強吸附能力顯而易見。在激烈的競爭下，運營商對非傳統業態也更加開放。另外，前海、羅湖、鹽田正在積極打造免稅購物中心，刺激消費市場。高端消費方面，深圳今年再添多個國際高端奢侈品牌，借助逐漸完善的灣區軌道交通，消費客群有望由本地市場輻射大灣區，進一步支撐深圳的商業消費。

▲ 深圳萬象城商場

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責任編輯：李冰琪

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