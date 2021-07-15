傳拜登無意重啟中美戰略經濟對話 延續強硬立場

中美緊張關係持續之際，據彭博報道，拜登政府無意重啟與中國定期的戰略經濟對話，延續特朗普時期的做法，反映對中國立場趨於強硬。

中方多次強調，中美合則兩利，鬥則俱傷，呼籲美方摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，採取積極的對華政策，同中方相向而行，加強對話，管控分歧，聚焦合作，推動中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展。而中國國務委員兼外長王毅早前被問到，中美高層今年會否接觸時，稱希望恢復對話，但要看美國有沒有誠意。

彭博引述知情人士透露，美國財長耶倫及其他部門的團隊，雖然與中國同行保持聯繫，但目前的預期是不重啟雙邊正式高層會談。美國財政部發言人拒置評。

中美商務部長通話 美憂中國產業政策 促公平競爭

劉鶴先後與戴琦耶倫通話 兩次通話各有側重但基調相同

前駐華大使：傾向脫鉤 或越陷更深層次問題

報道指出，不願重啟奧巴馬時代的溝通渠道，證明拜登對中國的立場趨於強硬。而近期華府在香港、新疆等問題上，都顯示拜登準備延續甚至深化特朗普對抗性的做法。

不過，美國前民主黨參議員、奧巴馬時期駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）認為，不設法找到恰當謹慎的方法和中國打交道，是在犯錯，「我們越傾向於脫鉤，就越有可能陷入更深層次的問題」。

彭斯警告軟弱招來邪惡 促多方面對華施壓

另一邊廂，拜登政府面臨對華更加強硬的呼聲。美國共和黨籍的前副總統彭斯警告，「軟弱會招來邪惡」，並指中共是對美國繁榮、安全與價值最大的威脅，呼籲拜登政府對華採取更為強硬的立場。

彭博周三（14日）在智庫傳統基金會上建議拜登政府，將不符合美國會計準則的中國公司摘牌，在關鍵行業加速美中經濟脫鉤，立即禁止向美國科技公司聘用的中國公民發放H1-B簽證，以保護美國知識產權和國家安全。同時強化美台經貿關係，與台灣洽簽貿易協定等。並加強美國海軍為保護印太地區航運的戰備。

他還表示，除非中國坦白新冠起源，並停止壓迫新疆維吾爾族，否則拜登應要求2022年冬季奧運會不在北京舉行。又呼籲停止為中國的科學研究提供公共和私人資金。

中方曾稱，美方個別人基於意識形態和政治偏見，借所謂人權問題對中方污衊抹黑，企圖干擾、阻礙、破壞北京冬奧會的籌辦和舉行，中方強烈不滿和堅決反對。又指美方個別人言論充斥著謊言和虛假信息，是典型美式鬧劇，注定不得人心，也不會得逞。

美國密謀杯葛北京冬奧？這「首席盟友」成了攔路虎

佩洛西籲抵制北京冬奧 趙立堅︰美式鬧劇不會得逞

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁