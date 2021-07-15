▲ 拜登中國政策幕僚新書 揭美中角力兩關鍵主張

中美角力白熱化、拜登政府將中國視為最大競爭對手之際，白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）日前出版新書，單述他的中國政策主張，其中他倡言的兩個重點－－排除單邊妥協、「不對稱」手段，可能正左右白宮下一步的針對中國戰略。

中方一直指美國的對華政策是冷戰、和零和思維，認為美國應放棄泛國家安全化的做法。

杜如松這部新作名為《長期博弈：中國取代美國的大戰略（The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order，簡稱長期博）》，書中闡述從鄧小平「韜光養晦」、到習近平「百年未見之大變局」的時代轉變，以及美方應以什麼策略應對。

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杜如松在書中的美國對華政策主張，或能一窺拜登政府中國政策的走向。整理書中內容，杜松如提出兩國關鍵建議。

其一，美國應排除單邊妥協

杜如松在書中指出，美中競爭的實質，主調是誰將領導亞洲和全球秩序、以及他們能創造出什麼樣的秩序。「在許多地方，但不是全部，這的確是一個零和遊戲」，他寫道。

杜如松基本上排除了單邊妥協、討價還價容納、或安撫中國的戰略，但同時又認知到，如要通過和平演變或政權更替改變中國，也是很難實現的；因此，他最終認為，「最符合邏輯的剩餘選項就是競爭戰略」。

其二，美國應以「不對稱戰略」削弱中國實力

杜如松認為，美國不能跟中國進行「美元對美元、船艦對船艦，或是貸款對貸款」的對稱競爭，「原因是中國純粹的相對規模」。因此，「美國的努力，往往應該是不對稱的，並試圖以低於中國推動建立秩序的成本，去削弱中國秩序的建立」。

其中體現在軍事方面，杜如松寫道，海灣戰爭以後，中國尋求以發展不對稱武器挑戰美國昂貴的武器項目，美國已經越來越多地借鑒中國的做法，努力尋求同樣的不對稱策略，從而使中國的行動自由變得複雜化。

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美國已具備發展這些能力的熟練技術：遠程精確打擊、無人駕駛航母攻擊機、無人水下航行器、具有大型導彈有效載荷的潛艇、高速打擊武器和地雷等將是關鍵優先事項。

他又指，「這些能力不會受到中國自身反介入/區域拒止的影響，而且會使中國在台灣海峽或東海、南海的兩棲作戰複雜化，其成本會低於中國賴以裝備的這些昂貴資產」。

在經濟領域上，杜如松建議，應以呼籲「一帶一路」多邊化和製度化，反制中國地緣政治的戰略。他指，多邊化和製度化，可以限制北京以低於競爭性貸款，支配其他國家的能力。

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至於具體如何執行，杜如松認為，在政治上，「（美國應）加入中國主導的多邊組織，以塑造、有時地阻礙其發展」；其中在亞洲，這些努力應集中於中國利用來設立經濟和安全準則的「亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）、和亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）。

杜如松談美國真的「衰落」嗎？













杜如松在結論中寫道說，對美國「衰落」的悲觀主義者，忽視了美國的吸引力。「美國的軟實力來自其開放的社會和公民的信仰。（黑人）喬治·弗洛伊德遇害事件發生後的抗議活動，被中國錯誤地視為美國衰落的標誌，但卻是反映了公眾為實現美國創始價值觀而進行的鬥爭，這種價值觀吸引了全球觀眾」。

杜如松寫道，對美國來說，衰退與其說是一種條件不如說是一種選擇。「下行的道路貫穿於美國兩極分化的政治制度中，與此同時，遠離衰退的道路可能進入一個罕見的、具有兩黨共識的領域：美國需要迎接中國的挑戰」。

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責任編輯：鄧國強

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