▲ 王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局

美國攻打阿富汗20年後急速撤軍，正為阿富汗帶來安全真空，恐怖組織在阿富汗境內蠢蠢欲動，連同威脅區內各國，包括中國的穩定和安全。中國與俄羅斯、中亞等多國組成的上海合作組織，被視為應對阿富汗亂局的重要機制。中國國務委員、外長王毅在上海合作組織會議上，提出中方五點建議，第一點就是：阻止美國甩鍋卸責。

「上海合作組織—阿富汗聯絡組」外長會議，周三（14日）在塔吉克斯坦首都杜尚別舉行。王毅會上表示，阿富汗受美國和北約倉促撤軍影響，再度面臨戰與和、亂與治的嚴峻挑戰。

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王毅指出，上合組織成員國是阿富汗近鄰友邦，阿富汗是「上合組織大家庭」重要成員。阿局勢不僅攸關阿人民根本利益，也直接影響本地區安全與發展大局。上合組織應當匯聚共識，形成合力，推動阿局勢朝向符合阿及地區國家共同利益的方向發展。

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王毅就此提出五點建議：

一是阻止美國甩鍋卸責。美國是阿富汗問題的始作俑者，不能一走了之，給阿富汗政府制造更多問題，把「包袱」甩給地區國家。美國最近表示願幫助阿富汗維穩防亂、和平重建，各方要敦促美履行承諾，加大投入，尤其要警惕借阿亂局破壞地區安全穩定的圖謀。

二是防止恐怖主義勢力回潮。阿不能再次成為恐怖主義策源地和恐怖勢力聚集地。上合組織要充分發揮地區反恐怖機構的功能和作用，全力防止「三股勢力」（暴力恐怖、民族分裂、宗教極端）向阿周邊滲透、擴散。加大同阿反恐合作力度，敦促塔利班兌現同國際恐怖組織切割的承諾。

三是合力助推和解進程。越是形勢嚴峻，越要堅定信心。上合組織要繼續本著「阿人主導、阿人所有」原則，勸促阿朝野各派顯示靈活、求同存異，早日實現民族和解。要用好上合成員國各自優勢，形成調解斡旋合力，敦促阿各方明確和解路線圖和時間表，為達成廣泛包容的政治架構夯實基礎。

四是積極加強多邊協調。上合組織要積極參與各種涉阿多邊機制會議，為解決實際問題作出「上合貢獻」。要切實維護阿主權獨立、領土完整，讓阿人民掌握自己命運，真正當家作主。支持阿成為獨立、自主、中立的國家，支持阿未來奉行溫和穆斯林政策，支持阿持續打擊一切形式恐怖主義並同所有鄰國友好相處。

五是持續助力阿和平重建。上合組織要積極利用現有經貿、人文等合作機制，支持阿提升自主發展能力，實現真正的可持續發展。支持阿融入區域經濟發展格局。深化公共衛生合作，支持阿有效抗擊新冠肺炎疫情。

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上合組織包括中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、巴基斯坦8個成員國；阿富汗、伊朗、蒙古、白俄羅斯4個觀察員國。餘下的中亞國家土庫曼斯坦因為其永久中立國身份，未有加入組織，但亦以不同形式與組織合作，使上合組織機制覆蓋了阿富汗及其所有鄰國。

中國外交部發佈消息稱，會上各國外長均對阿富汗局勢因美撤軍生亂感到擔憂，均警惕國際恐怖勢力在阿回潮。各方呼籲堅定推進阿富汗問題政治解決進程，支持阿復恢和平、發展經濟、打擊恐怖主義和「三股勢力」，支持在阿建立包容的政治架構，支持上合組織為阿富汗實現和平和解發揮重要作用。

俄新社報道稱，阿富汗問題一直是上合組織成員國密切關注的問題，隨著美軍為首的外國軍隊從阿富汗撤出，潛在風險開始轉變為非常現實的風險。

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美軍本周表示已經完成95%以上的撤離工作。塔利班則宣佈佔領阿富汗邊境與巴基斯坦的過境點。卡塔爾半島電視台引述消息稱，巴基斯坦目前不允許任何貨物或人員，通過上述過境點入境。

塔利班宣稱，組織已經控制了全國約85%的領土，包括與5個國家接壤的地區。

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責任編輯：連兆鋒