深圳賽格大廈振動原因查明：桅杆風致渦激共振 專家說結構安全

深圳賽格廣場大廈早前出現搖晃，封閉已近兩個月。當局公布調查結果，認為主要原因是桅杆風致渦激共振，強調不影響大廈主體結構安全。

深圳特區報報道，專家組通過技術調查、環境和設備運行調查與測試，排除了地鐵運行、周邊工程施工或爆破、空調機組運行等影響因素。通過對風致振動與結構累積損傷的重點分析，專家組認為，桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，造成了賽格廣場大廈的有感振動。

官方公布3組測試得出數據

一是對桅杆開展專項動力性能測試和分析。採用了多普勒鐳射測振、振動視頻圖像識別等技術手段。結果表明：桅杆在5月18至20日發生了21次頻率為2.12Hz反相位從靜止開始的非對稱風致渦激共振。

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二是對大廈開展持續的動力性能監測和分析。從大廈地下室到頂層桅杆進行了加速度等即時監測，實測了振動形態、頻率、阻尼比等各項動力參數，得出了前20階的各種振動條件下的主要振動模態。結果表明：5月18日-20日大廈發生的有感振動為高階彎扭組合模態，與桅杆振動頻率同為2.12Hz。

三是激振測試驗證了桅杆的振動可以帶動大廈振動。對桅杆和大廈開展了不同位置、不同方向、不同頻率共26個工況、63組的激振測試。結果表明：在2.12Hz頻率下，桅杆的第四階非對稱振動可以帶動大廈發生高階彎扭組合振動。

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綜合上述數據，在穩態且持續一定時間的特定風場條件下，大廈桅杆產生了頻率為2.12Hz的第四階反向位非對稱渦激共振，激發了大廈主體結構頻率同為2.12Hz的高階彎扭組合模態，進而引起大廈主體結構有感振動。

拆除樓頂桅杆 可解決問題

同時，大廈及桅杆動力特性的改變是引發大廈20餘年後才發生有感振動的主要內因。上述局部累積損傷只是對結構動力特性產生了影響，不影響主體結構安全。

此外，專家組認為，拆除桅杆可以有效解決大廈有感振動問題，桅杆原有的防雷、航標功能可在桅杆拆除後在樓頂重新佈設。

對於商戶的安置，福田區政府負責人表示，將繼續為廣大商戶提供臨時經營場所，有臨時經營需求的商戶可向賽格廣場大廈管理處提出申請。桅杆拆除工程和累積損傷修復工程完成後，將組織商戶租戶回遷，儘快恢復大廈常態化經營。

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責任編輯：李冰琪

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