內地多市要求公務員打疫苗 拒絕接種者停工停薪

國家衛健委周三（14日）通報，全國累計報告接種新冠疫苗超14億劑。為進一步加快疫苗接種速度，達至群體免疫，內地多個省市，包括福建、浙江等地相繼發布公告，通知未接種人士將影響出行，更甚是不得進入醫療機構住院部、學校等重點公共場所。

近日，多地就對黨政機關、企事業單位的公務員提疫苗接種要求。河南的新措施指，拒絕接種者一律停發工資；江西就有通報稱，未打疫苗的在職人員及三代以內親屬，由單位責令接種；陝西、內蒙等地通知中，退休幹部也須限期接種疫苗，由主管部門或所在單位責令完成。

河南唐河：拒接種公務員一律停發工資、停止上班

據「雲上唐河」客戶端消息，唐河縣新冠肺炎疫情防控指揮部周日（11日）發布《關於推進新冠病毒疫苗接種工作的通知》中要求，全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員，凡符合接種條件的一律進行疫苗接種（含離退休人員、臨時工、政府購崗）；不能提供接種禁忌證明又不接種者，一律停發工資、停止上班。

通知又明確，進出公共場所一律需出示疫苗接種證明或接種禁忌證明，未能提供有效證明者，由所在單位組織進行疫苗接種。

當地疫情防控指揮部稱，唐河縣計劃在7月20日前完成18歲以上目標人群70%的疫苗接種任務，在9月底前則要完成80%。

江西瑞金：在職人員及三代以內親屬需接種

江西瑞金市新冠肺炎疫情防控指揮部周一（12日）發布《關於加強新冠疫苗接種的公告》顯示，凡年滿18周歲及以上（戶籍不限）且無接種禁忌症的人員，均須接種新冠疫苗，否則將對以後出行、辦事帶來不便。

公告指，對符合條件、未接種新冠疫苗的在職在崗人員（包括三代以內親屬）、離退休乾部職工，由主管部門或所在單位、企業責令限期完成接種。接種者需於7月25日前完成第一劑接種、8月25日前完成第二劑次接種。

公告也提出，7月26日起，原則上不允許未接種新冠疫苗人員（有禁忌接種證明和18周歲以下人員除外）進入機關、企業、學校、醫療機構、交通場站、商場超市等重點公共場所。農村集市、農貿市場攤主未接種疫苗不允許出攤。而9月份開學學生報名時，亦要遞交所有家庭成員（宜接種人員）的接種憑證給學校查驗。

內地多地通知 未接種新冠疫苗將影響出行 禁入學校、娛樂場所等

【新冠疫苗】廣西多地推新限制：家庭成員未接種 學生暫緩入學

多地退休幹部須限期接種疫苗

據澎湃新聞報道，內蒙古巴彥淖爾市杭錦後旗、陝西榆林市定邊縣、江西贛州市會昌縣、于都縣等多地通知提出，黨政機關、企事業單位幹部職工和黨員要發揮示範引領作用，帶頭接種新冠疫苗，於本月底前實現接種清零。符合條件、未接種新冠病毒疫苗的在職在崗人員、退休乾部職工，由主管部門或所在單位、企業責令限期完成接種。

責任編輯：易燕丹

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