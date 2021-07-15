內地6月70城樓價指數按年按月漲幅 均創3個月新低

內地樓市調控持續收緊下，經路透測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.7%，漲勢延續69個月，按月漲0.5%，按年按月漲幅均創三個月新低。

國家統計局今日公布，6月70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅整體呈現穩中有落態勢。其中，新房價格按月上漲的有55個，遠少於上月的62個；持平三個，同上月；下跌為12個，上月為五個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，一線城市新房價格按月漲0.7%，漲幅與上月相同，北上廣深的按月漲幅分別是0.9%、0.5%、1.0%和0.5%；二手房價格按月漲0.7%，漲幅比上月微擴0.1個百分點。按年來看，一線城市新房價格按年漲6.1%，漲幅比上月微擴0.1個百分點；二手房價格按年漲10.5%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

二、三線城市新房價格按月分別上漲0.5%和0.3%，漲幅比上月均回落0.1個百分點；二手房價格按月分別上漲0.4%和0.2%，漲幅均與上月相同。按年來看， 二、三線城市新房價格分別上漲4.8%和3.7%，漲幅比上月分別回落0.2和0.1個百分點；二手房價格分別上漲3.5%和2.6%，漲幅均與上月相同。

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責任編輯：尹航

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