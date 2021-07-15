  • 33°C
香港時間 : 2021715日 (四) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地6月70城樓價指數按年按月漲幅 均創3個月新低

經濟脈搏 13:22 2021/07/15

分享：

內地樓市調控持續收緊下，經路透測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.7%，漲勢延續69個月，按月漲0.5%，按年按月漲幅均創三個月新低。

國家統計局今日公布，6月70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅整體呈現穩中有落態勢。其中，新房價格按月上漲的有55個，遠少於上月的62個；持平三個，同上月；下跌為12個，上月為五個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，一線城市新房價格按月漲0.7%，漲幅與上月相同，北上廣深的按月漲幅分別是0.9%、0.5%、1.0%和0.5%；二手房價格按月漲0.7%，漲幅比上月微擴0.1個百分點。按年來看，一線城市新房價格按年漲6.1%，漲幅比上月微擴0.1個百分點；二手房價格按年漲10.5%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

二、三線城市新房價格按月分別上漲0.5%和0.3%，漲幅比上月均回落0.1個百分點；二手房價格按月分別上漲0.4%和0.2%，漲幅均與上月相同。按年來看， 二、三線城市新房價格分別上漲4.8%和3.7%，漲幅比上月分別回落0.2和0.1個百分點；二手房價格分別上漲3.5%和2.6%，漲幅均與上月相同。

大灣區9地房貸利率平均升55基點 資金大舉入樓市時代終結

【中國樓市】廣州房貸利率上行 新一線城市二手房貸收緊

深圳5月二手房成交量年減65% 央媒：「樓市貶值潮」論站不住腳

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

國家統計局 指數 銷售 商品 樓價

上一篇文章

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）

下一篇文章

【大灣區】深圳將建設國際消費中心城市 擬對標倫敦東京　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）
中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）
全國碳排放權交易市場 傳16/7舉行開市啟動儀式
全國碳排放權交易市場 傳16/7舉行開市啟動儀式
深圳明年起禁APP「不全面授權就不讓用」 明確不能強制使用人臉識別
深圳明年起禁APP「不全面授權就不讓用」 明確不能強制使用人臉識別
路透調查：中國第二季GDP增速料放緩至8.1% 末季或再降準
路透調查：中國第二季GDP增速料放緩至8.1% 末季或再降準
【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 內需動力持穩
【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 內需動力持穩
中國銀保監會：不良貸款仍有上升壓力 鼓勵銀行加大處置
中國銀保監會：不良貸款仍有上升壓力 鼓勵銀行加大處置