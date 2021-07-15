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【中美角力】美參議院通過法案 禁進口所有新疆產品

國情動向 13:28 2021/07/15

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美國參議院周三（14日）通過法案，禁止所有來自新疆的產品進口。法案仍須在眾議院通過，才能提交總統拜登簽署成為法律，目前未知時間表。

中國外交部曾批評，從棉花到光伏，從農業到工業，美方以人權為幌子，打壓新疆產業發展，損害新疆人民的生存權，發展權，製造強迫失業，強迫貧困，禍亂新疆，遏制中國發展。中方將採取一切必要措施，維護中企合法權益。

料獲眾議院支持 何時通過未知

據報道，美國參議院通過的《防止維吾爾人強迫勞動法》，將假定在新疆製造的商品，是通過強迫勞動製造，因此根據《1930年關稅法》被禁止進口，除非美國當局另有證明。

這兩黨一致同意通過的法案，將把舉證責任轉移給進口商。美國目前規定，若有合理證據表明存在強迫勞動，則禁止商品進口。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，一旦眾議院通過該法案並由總統簽署，美國將有更多的工具來防止強迫勞動生產的產品，進入美國供應鏈。

據民主黨和共和黨的助手預計，法案將在眾議院獲得強有力的支持，並指眾議院去年幾乎全體一致批准一項類似措施。

京曾批 以疆制華險惡圖謀只會失敗

美國近期持續就新疆人權問題採取行動。美國周二（13日）警示企業，未退出與新疆有關的供應鏈、合資企業或投資的企業和個人，可能面臨違反美國法律的高風險。國務院說，農業、建築、棉花、製糖、紡織品、玩具、鞋類、電子等行業被認定在新疆使用強迫勞動。

中國外交部批評，美國給他國炮製這些莫須有的罪名，總是信手拈來，指美方不管花多大精力編造涉疆謊言，以疆制華的險惡圖謀都只會失敗。

美國以新疆議題制裁14間中企 京：堅決反對

華府以新疆問題警告美企 京：美方炮製罪名總是信手拈來

美國再點名新疆 趙立堅講2個笑話批執迷不悟

責任編輯：林佩怡

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