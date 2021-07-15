珠海在建隧道滲水 至少14工人失聯（組圖，有片）（第三版）

在建的珠海石景山隧道今日（15日）凌晨發生滲水事故，至少14名工人版困。多部門派參與搜索，截至下午5時，被困工人的位置已經確定，但未有人獲救，搜救工作持續進行。該隧道是興業快線南段的項目，興業快線打通珠海主城區 南北，並計劃 對接深中通道和港珠澳大橋高速公路。

（新增官方通報事故過程）

事故發生在凌晨3時許，地點位於隧道施工段的1.16公里處，應急、消防、公安、水務等部門累計派出逾千人，並出動大功率抽水泵車等支援。承建項目的中鐵二局通報，事發前，值班工作人聽到異響，並發現掌子面（坑道向前推進的工作面）落渣，迅速安排撤出。隨後，大量水湧入右線隧道，再通過橫通道湧入左線隧道，反向進水後導致左線隧道內的14人被困。有 專家估計，可能是施工時穿越了軟弱夾層，令大量地下水湧出。如出現湧泥現象，救援難度會更大。

​​​​ 省委書記李希要求全力搜救，最大限度減少傷亡。省長馬興瑞、常務副省長林克慶，珠海市委書記郭永航到場視察。 住建部亦宣布派人赴現場指導。

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有地盤工人透露，隧道上方是水庫，由於近期儲水量增加，水位較高，而被困工人多數來自湖南。至於其餘工人，在凌晨5時許已全數撤離，未收到何時返回的通知。有關部門據報已疏散隧道周邊的居民，一名婦人透露，上午7時許，街道辦人員已到她家敲門，要求她離家暫避。

根據網上資料，興業快線南段工程總長4.77公里，由中鐵二局承建，前年4月動工，連接珠海主城區南北快速化出行。其南延段連接港珠澳大橋口岸人工島，與港珠澳大橋珠海連接線和人工島地面環路相銜接。石景山隧道路段全長1.77公里，每條管道三線行車，按照現時進度，原預計3個月後峻工。

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責任編輯：陳建錫