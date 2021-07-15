杭州網紅吸脂術後器官衰竭致死 當地衛健委：這是一起醫療事故（多圖）

杭州女網紅小冉5月2日到杭州華顏醫療美容醫院做抽脂填充手術，兩個多月後因全身感染造成多器官衰竭，於7月13日搶救無效死亡，事件引起社會輿論廣泛關注。

7月15日午間，杭州市衛健委發佈通報表示，經市醫學會組織專家評估，這是一起醫療事故，華顏醫療美容醫院存在術前缺乏認識、術中操作不當、術後觀察處理不及時等過錯，與患者死亡存在因果關係，承擔全部責任，並已作出賠償。同時，西湖區衛健局對涉事醫院做出警告和罰款的處罰，責成其停業整改，對負有責任的醫務人員將做出進一步處理。

術後感染搶救兩個月去世 生前皮膚大面積潰爛浮腫

這名杭州女子名叫小冉，今年33歲。據其閨蜜介紹，小冉5月2日在杭州華顏醫療美容醫院，經過各項身體檢查及評估後才做抽脂手術，卻因全身感染造成多器官衰竭，於7月13日搶救無效死亡。

「小冉手術前沒有提前告知，是獨自前往醫院的，所以家屬並不瞭解小冉在幾個小時的手術裡到底發生了什麼。」閨蜜說，直到兩天后的5月4日上午6點34分，她們才接到「杭州綠城心血管病醫院」ICU醫生打來的電話，通知小冉已多器官衰竭，請家屬儘快趕往醫院。當她們焦急地趕到綠城醫院的時候，ICU的醫生告知，小冉的情況很不樂觀，隨時都有生命危險，為什麼那麼晚才送來，已經錯過了最佳治療時間。

病歷顯示，小冉做了「腰腹吸脂修復術、上臂吸脂術和自體脂肪二次填充乳房術」。這位閨蜜說，她們查詢了小冉在整形醫院手術期間的護理記錄單才得知，5月2日晚上術後至5月4日淩晨5點，小冉一直在喊痛。而「杭州華顏醫療美容」在小冉表達痛苦的時候，只是簡單用藥，以為是普通抽脂手術的疼痛，但一直沒有得到緩解。

據她們後續瞭解到，是小冉疼得不行，是自己打的120急救電話，才被送到了杭州綠城心血管病醫院。

當時，小冉已經感染性休克、膿毒血症、急性呼吸功能、急性肝腎功能、急性循環功能、急性凝血等多功能衰竭，肺部感染、胸腔積液。為了得到更好的治療，5月5日，經家人商榷，小冉轉入浙江大學醫學院附屬第二醫院。

還是在轉院的過程中，家屬才第一次見到小冉。此時的小冉，已經多器官衰竭，前胸到肚子皮膚大面積潰爛、浮腫，只能用慘不忍睹來形容，靠多種醫療機器和藥物維持生命體徵。

搶救期間，小冉做了兩次全身殺菌手術，肚子直接開刀進行殺菌，身體器官疼痛也越來越明顯，直到7月13日上午腸胃大出血，即便浙二醫生奮力搶救，最終也還是沒能阻止再生細菌繼續感染，在ICU熬了兩個月的小冉，還是永遠地離開了。

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專家：抽脂手術有一定的風險性

因為整形而失去生命的案例，此前也有發生。

武漢大學中南醫院整形美容科主任郭亮博士介紹，吸脂手術就是通過一根長約50cm的金屬空心管，經皮膚插入到脂肪層，管子後方連接帶有負壓的機器，將脂肪少量多次吸出體外。雖然該手術目前相對來說比較成熟，但也有一定的風險性。抽脂手術最危險的併發症就是脂肪栓塞。脂肪血栓就是大量脂肪進入血管，進入人體血液循環，於是堵塞肺動脈，引起肺堵塞，從而導致呼吸困難、衰竭和死亡的情況的發生。

責任編輯：李冰琪

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