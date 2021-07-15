▲ 拜登焦慮？中國新能源車產量飆205%

美國總統拜登（Joe Biden）曾多次表示，美國電動車產業要急起直追，但中國國家統計局周四（15日）公布上半年經濟數據中卻顯示，中國包括電動車的新能源汽車產業發展飛快，首兩季產量按年飆升逾200%。這可能意味，美國要在這一領域追趕中國，將會面臨更大困難。

根據國家統計局公布的數據，中國內地6月生產的新能源車為27.3萬輛，按年增加135.3％，如以一至六月計，半年即首兩季產量為128.4萬輛，按年急升205％。

拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？

美國電動車產量進一步落後中國 拜登曾不掩焦急

值得注意是，以電動車為主的新能源汽車，已成中美競爭的重要戰場，中國電動車產業飛速發展，令美國難掩焦急。

拜登今年5月到訪密歇根州福特廠房時，便曾這樣說，「中國今天的（鋰電池）製造規模比其他國家都要大......他們正向世界各地出口電動車，並把目光放到美國市場。他們認為他們會贏。但我有新消息：他們不會勝出這競賽。我們不能讓他們贏」。

拜登：美國不能讓中國在電動車領域贏

但現實數據反映，美國電動車產業落後於中國的趨勢，似乎在此前的近數年間，持續地拉大。

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例如中國2015年成為了全球最大電動車市場，此後中美差距持續擴大。研究組織「國際清潔交通理事會（ICCT）」稍早前報告指，2010至2020年間，中國合共生產約460萬輛動電車，佔全球44%，歐洲佔25%次之，美國以18%僅居第三。

有評論指，中歐電動車產業興起是因政府政策帶動，美國政府卻在削減或撤回這類政策。

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因此，儘管通用汽車公司（General Motors）和福特汽車公司（Ford Motor）等美國車企巨頭，在電動汽車投資和生產方面的舉措頻頻上頭條，而美國還是特斯拉（Tesla）的總部所在地；但美國在電動汽車方面的投資，卻被指很有限。

中國掌握鋰電池的供應鏈 美國追趕難度大

事實上ICCT另有數據反映，在全球汽車製造商3,450億美元左右的電動汽車投資中，只有約15%流向了美國。

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更重要是，中國還掌握了電動車心臟——鋰電池的供應鏈。瑞銀此前報告指，中國兩家鋰電生產商、寧德時代（CATL）及比亞迪（BYD）合計享有全球3分1市場。倡議組織「保護美國未來能源」（SAFE）去年9月報告更稱，全球142所建造中的大型鋰電池工廠之中，107所都在中國。

在誰得低碳經濟、誰掌握未來經濟話語權的勢態下，中國新能源車來勢洶洶的發展趨勢，無疑會令拜登政府感到憂慮。

ICCT主管Nic Lutsey也稱，「電動汽車投資和生產的現實與美國汽車廠商的姿態形成鮮明對比」。他呼籲政府採取強有力的政策來彌補差距。他又表示，「電動汽車是全球最有前途和最重要的戰略領域之一，美國在這方面再落後其他地區五年是無法承受的」。

責任編輯：鄧國強

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