美軍飛機神秘降落台北 大陸國防部：美方切勿玩火（第二版）

▲ 美軍飛機神秘降落台北 大陸國防部：美方切勿玩火

美軍一架C-146A行政專機周四（15日）上午降落台北松山機場，停留30分鐘左右就起飛離開。適逢美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）任職期滿離台，有傳是次美國軍機到台是運送AIT接任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品。台灣的空軍司令部表示，台方未與該架飛機有所接觸。台灣軍方及AIT暫無進一步評論。

（新增9及10段大陸國台辦回應）

大陸國防部新聞發言人吳謙就事件回應稱，任何外軍飛機降落中方領土都必須經中國人民共和國政府許可，現正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑。大陸國台辦亦聲明，反對美台間任何形式軍事勾連

台媒引述民間航跡追蹤網站「台灣西南空域」消息指，這架隸屬於美國空軍的C-146A行政專機，從日本沖繩基地起飛，進入台灣領空後降低高度至4000呎，隨後轉往桃園、林口上空，沿航道直接降落在松山機場。

有傳美軍機到台交付AIT包裹

由於C-146A行政專機，是美國特種作戰司令部載運特戰人員的飛機，協助各地特種作戰司令部執行任務。因此，在該專機降落前，就有聲音猜測，是否為AIT駐防交接。

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專機自上午9時30分降落，10時6分起飛離台。有傳是次36分鐘快閃台灣，是運送AIT接任處長孫曉雅交接所需用品；不過，也有媒體懷疑，是專機交付機密外交文件。

對此，台灣空軍司令部表示，該架飛機的相關地勤作業並非由空軍松山基地所負責，台方空軍也並未與該架飛機有所接觸。而台方行政院等部門都未評論此事。

大陸國防部：勿向「台獨」釋放錯誤信

大陸國防部新聞發言人吳謙就事件作出回應，重申台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落中方領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖中方領空的行為，都將引發嚴重後果。

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吳謙正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。另警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險。勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險境地。中國人民解放軍會保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

大陸國台辦：反對美台間任何形式軍事勾連

大陸國台辦發言人朱鳳蓮亦回應指，注意到有關報道，強調中方堅決反對美台之間任何形式的軍事勾連，堅決維護主權安全，她又批評民進黨當局勾結外部勢力「謀獨拒統」，是把台灣老百姓引向災難，圖謀必遭失敗。

朱鳳蓮敦促美方在台灣問題上恪守中美三個聯合公報規定，停止任何挑釁。

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根據美國空軍官網顯示，該架C-146A「獵狼犬」主要任務是為美國特種作戰司令部提供靈活小型團隊和貨物的行動運動，協助部署在各地的特種作戰司令部執行任務。 空運任務由空軍特種作戰司令部的機組人員執行，飛往世界各地機場。

而C-146A是雙引擎、高翼飛機，配備可配置客艙，能夠執行各種客貨組合以及傷員疏散任務。最多可搭載27名乘客、6000磅貨物或最多四名傷患。該飛機自2011年以來，持續部署在世界各地，目前支持四個地域作戰司令部的海外應急行動。

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責任編輯：易燕丹

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