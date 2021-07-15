中俄反恐同盟納入美國密友 沙特埃及成上合組織對話夥伴

美國撤出阿富汗之際，上海合作組織成員國開會討論應對阿富汗局勢。這個由中國、俄羅斯、中亞多國組成，重點反恐的組織，角色正在日益突出。今次上海合作組織會議上，還通過將沙特阿拉伯、埃及納入組織對話夥伴國。沙特、埃及都是傳統上偏向美國的中東國家，惟近期有跡象顯示，兩國與美國關係出現微妙變化，這不排除是他們加強與中俄牽頭上合組織互動的考慮因素。

上海合作組織國家，本周在成員國塔吉克斯坦首都杜尚別舉行外長會議。塔吉克斯坦外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）周三（14日）向傳媒表示，上合成員國外長已簽署決議文件，同意給予沙特阿拉伯、埃及兩國，上合組織對話夥伴國地位。

決議待上合組織最高決策機構，成員國元首理事會批准後，就會正式生效。

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上海合作組織成立於2001年，反恐和維護中亞地區和平穩定是為組織一大合作重點。上合成員國亦定期舉辦聯合軍演，標榜打擊恐怖主義和分裂主義、不針對第三國。

上合現有中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、巴基斯坦8個成員國；阿富汗、伊朗、蒙古、白俄羅斯4個觀察員國；柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其、阿塞拜疆、亞美尼亞6個對話夥伴國。

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今次沙特阿拉伯與埃及加入成為上合組織對話夥伴，在上合組織正在嘗試應對美國為阿富汗造成安全真空大背景下，顯得格外耐人尋味。

塔利班有可能重新接管阿富汗，其態度受到區內各國高度關注。中國與上合多國均敦促塔利班與恐怖勢力劃清界線，而沙特長期以來，對世界各地遜尼派伊斯蘭武裝組織，都有一定影響力。沙特人拉登當年就是在塔利班管治的阿富汗，策劃美國911襲擊。各國在避免阿富汗重新淪為恐怖主義溫床鬥爭中，如獲沙特協助，事情則有望容易一點。

沙特近年在敘利亞、也門等中東熱點地區混亂中，也扮演了重要角色，這些戰亂也為極端主義散播提供了環境。另一中東大國埃及，總統塞西在「阿拉伯之春」後上位受到沙特支持，埃及近年也因此全方位加強與沙特關係，參與了沙特牽頭的軍事介入也門內戰，也一度響應沙特，與沙特不滿「太過親伊朗」的卡塔爾斷交。

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但是，美國大幅調整外交政策，將遏制中國視為首要重點下，美國在中東的資源投入正在減弱，美國與沙特、埃及等中東夥伴的關係，似乎也正發生微妙轉變。

沙特近年多次受到也門胡塞武裝向其境內發射彈道導彈，美國國防部今年中卻宣佈，撤走部署在沙特的薩德反導系統和其他軍事裝備，以抽調資源更好地應對中國及俄羅斯。加上拜登政府重新就核協議問題，與沙特戰略勁敵伊朗談判，以及更早前的異見記者卡舒吉被殺案等矛盾，也許正在驅使沙特調整對外政策。

美國在拜登執政下，與埃及的價值觀矛盾也升溫起來。美國今年3月與數十西方國家聯署批評埃及人權，要求埃及「停止迫害新聞工作者」，這罕有舉行引起埃及不滿，並對美國表示失望。拜登政府也在考慮減少對埃及的軍事援助。埃及現時跟沙特一起加入上合組織體系，背後看來有一定脈絡。

不過，上合組織也存在不同成員利益分歧問題。組織包括了中印、印巴、伊朗與沙特、沙特與土耳其等多種組合對手，而中俄在上合內部也存在一定競爭關係，這些都是上合組織協調各國利益、共同應對熱點問題的挑戰。

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責任編輯：連兆鋒