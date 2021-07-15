分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張

人行今日執行年內首次降準，釋放長期資金約1萬億元。同日，二季度及上半年經濟數據公布，二季度GDP增長7.9%略遜預期。分析師認為，總體看中國經濟仍在復甦軌道，但內需的下行風險及結構性風險令人擔憂，而且強勁的出口增長或難以持續。

有觀點指，宏觀政策要保持前瞻性，更積極擴張，預計四季度有必要再降準一到兩次；財政政策也要更積極，基建方面起碼要完成年初預算的任務。

二季度GDP增7.9%略遜預期

中國二季度GDP按年增7.9%，上半年GDP按年增12.7%，兩年平均增長5.3%。方正中期期貨金融衍生品研究員彭博認為，GDP數據略低於預期可能也是本次全面降準的理由之一。

上半年，在消費方面，社會消費品零售總額按年增長23.0%，兩年平均增長4.4%；全國居民人均實際收入兩年平均增長5.2%。

渣打銀行中國高級經濟學家李煒指出，上半年經濟表現不錯。家庭消費和收入增長之間的差距也在縮小，暗示信心在恢復。

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不過，中原銀行首席經濟學家王軍認為，增速下行趨勢明顯，下半年增速還是會繼續回落。上半年消費兩年平均增速只有4.4%，全年最樂觀也就是5%，今年很難恢復到疫情前水平，未來可能也很難。交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智也認為認為消費增速偏低，未來還有進一步逐漸恢復空間，目前看恢復的動能還是偏弱，完全恢復到疫情前水平恐怕還需要較長時間。

料四季度再有必要降準

王軍表示，宏觀政策還是要保持前瞻性，更積極、更擴張一些，更加突出穩增長、調結構，在美國收水前要保持一個比較寬松的政策。

貨幣政策已經有所行動，主要目的是在價格上繼續引導實際利率下行，按照央行的邏輯，預計四季度還有必要再降準一到兩次，全面降準效果會更好。財政政策也要更積極一些，目前基建投資也是拖累經濟的一個方面，基建方面起碼要完成年初預算的任務，該發的專項債都發了。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析指，下半年經濟壓力還是比較大，貨幣或財政政策很松的可能性都不是特別大，經濟自然的下滑看來是不可避免的，可能在年底到明年一季度之間出現本輪周期性放緩的底部。

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上海證券宏觀分析師胡月曉認為，貨幣政策仍將維持中性下的結構性調整重心，推動融資利率下行方向不變；資本市場將在波動中緩慢回暖，股債皆慢牛。

人行於今日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款准備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。

責任編輯：尹航

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