李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火

▲ 李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方曝罕總理因一事發火

國務院14日召開常務會議，中國政府網翌日（15日）刊出新聞稿時，罕見地記述了國務院總理李克強拍桌怒罵的情節。根據報道，讓李克強動怒的事件是，是中央在審計過程中，發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題。

中國政府網15日（周三）發布的新聞稿稱，國務院14日召開常務會議，「部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作」。

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李克強在會上說，「此次審計發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，這些問題擾亂了正常市場秩序和公平競爭的市場環境，侵害了國家法定稅收的基礎，情節十分惡劣。」

新聞稿還表示，李克強拍著桌子說：

國務院成立專門調查組，無論涉及到什麼單位、什麼層次，都要一查到底，嚴肅追責。依法依規該罰的罰、該處理的處理、該抓的抓，絕不容忍、絕不手軟。對惡意違法違規的要依法從重打擊。對典型案例要公開曝光。

李克強還要求國務院辦公廳，要將整改情況納入重點督查內容，加強跟蹤督辦，堅決糾正整改中推進不力、敷衍塞責、弄虛作假等行為。他並定下時間表：整改結果必須在今年10月底前報國務院，並在向全國人大常委會報告後向社會公開。

「堅持政府過緊日子，讓人民過好日子。這一觀念要牢牢紮根，絕不能動搖」，李克強說，「盡管當前財政形勢向好，但越是這種情況下越要『瞪大眼睛』，堅決制止和清理違法違規行為，把寶貴的財政資金切實用到『刀刃』上」。

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責任編輯：鄧國強

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