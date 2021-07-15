▲ 中央推浦東引領區27條：研推人民幣外匯期貨交易

上海浦東新區再獲中央賦與新定位，中共中央、國務院印發《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見（下稱意見）》，其中明確目標，2035年要成為國際競争力躍居世界前列的城區；意見提出多項金融產業創新構想，包括研究探索在中國外匯交易中心等開展人民幣外匯期貨交易試點，支持發展人民幣離岸交易。

意見合共27條，明確浦東新區的戰略定位是構建國内大循環的中心節點和國内國際雙循環的戰略鍊接，是更高水平改革開放的開路先鋒，是自主創新發展的時代標桿；要做全球資源配置的功能高地，擴大國内需求的典範引領，是現代城市治理的示範樣辦。

進一步加大金融開放力度

意見提出，進一步加大金融開放力度。支持浦東率先探索資本項目可兌換的實施路徑。在浦東支持銀行在符合「反洗錢、反恐怖融資、反逃稅」和貿易真實性審核的要求下，便利誠信合規企業的跨境資金收付。

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同時，創新面向國際的人民幣金融產品，擴大境外人民幣境內投資金融產品範圍，促進人民幣資金跨境雙向流動。研究探索在中國外匯交易中心等開展人民幣外匯期貨交易試點。

意見又提出，推動金融期貨市場與股票、債券、外匯、保險等市場合作，共同開發適應投資者需求的金融市場產品和工具。構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系，支持浦東在風險可控前提下，發展人民幣離岸交易。

意見還提出，建設海內外重要投融資平台。支持在浦東設立國際金融資產交易平台，試點允許合格境外機構投資者使用人民幣參與科創板股票發行交易。

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中央又支持在浦東開展簡化外債登記改革試點。完善外債管理制度，拓展跨境融資空間。推進在滬債券市場基礎設施​​互聯互通。加快推進包括銀行間與交易所債券市場在內的中國債券市場統一對外開放，進一步便利合格境外機構投資者參與中國債券市場。

支持浦東發展人民幣離岸交易

至於浦東整體發展目標是，到2035年，浦東現代化經濟體繫全面構建，現代化城區全面建成，現代化治理全面實現，城市發展能級和國際競争力躍居世界前列。到2050年，浦東建設成為在全球具有強大吸引力、創造力、競争力、影響力的城市重要承載區，城市治理能力和治理成效的全球典範，社會主義現代化強國的璀璨明珠。

意見強調，浦東新區要全力做強創新引擎。面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，加速科技成果向現實生產力轉化，提升産業鍊水平，為确保全國産業鍊供應鍊穩定多作新貢獻。

意見又指，要打造自主創新新高地。加快關鍵技術研發，打造世界級創新產業集群。

責任編輯：鄧國強

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