  • 30°C
香港時間 : 2021715日 (四) 23:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲議會外委會通過草案 促歐盟制定新對華戰略

國情動向 22:55 2021/07/15

分享：

歐洲議會外交委員會以58票贊成、8票反對及4票棄權，通過呼籲歐盟制定應對中國戰略的報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化、健康危機等全球性挑戰，同時批評中國人權問題，並呼籲北京允許針對新冠病毒溯源的獨立調查。中國外交部已多次否認相關的人權指控，並強調中歐是夥伴而非對手。

報告提到，中歐應持續討論人權、氣候變化、應對全球衛生危機，以及多邊組織等改革議題，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病，透過風險和預警系統加強應對。報告表示，在中國取消對歐洲議會議員、歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結中歐全面投資協定（CAI）的批准程序。

報告又指中國政府系統性侵犯人權，呼籲中歐定期舉行對話，解決新疆、內蒙古、香港及西藏的人權問題。

負責報告的比利時籍歐洲議員Hilde Vautmans表示，歐盟將繼續尋求與中國對話與合作，但不能淡化中國強硬的外交政策和在世界範圍內的影響力，也不能忽視中國對雙邊和多邊協議改革的承諾。她指，現在是歐盟團結支持更自信的中國政策的時候，藉透過各領域的戰略自主權，捍衛歐洲價值觀和利益。

外交委員會通過報告後，下一步將提交歐洲議會全會討論表決。

【中歐關係】王毅視像晤博雷利 歐方：不支持香港「獨立」

【中歐關係】商務部：中歐投資協定正展開技術準備工作

【中歐關係】習近平與德法領導人視像峰會 冀理性處理分歧

責任編輯：陳建錫

疫情 外交 人權 氣候暖化 傳染病 制裁 比利時 歐洲 歐盟 北京

下一篇文章

趙立堅狠批美囤疫苗：朱門酒肉臭 路有凍死骨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍威懾中國唯一亞太航母離開了 反是極危險徵兆？
美軍威懾中國唯一亞太航母離開了 反是極危險徵兆？
李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火
李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火
英國航母打擊群未到南海中國家門 多艦過百人染新冠
英國航母打擊群未到南海中國家門 多艦過百人染新冠
美媒指拜登有意設立與中國熱線 中方：早有多條熱線
美媒指拜登有意設立與中國熱線 中方：早有多條熱線
美國再點名新疆 趙立堅講2個笑話批執迷不悟
美國再點名新疆 趙立堅講2個笑話批執迷不悟
王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局
王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局