歐洲議會外委會通過草案 促歐盟制定新對華戰略

歐洲議會外交委員會以58票贊成、8票反對及4票棄權，通過呼籲歐盟制定應對中國戰略的報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化、健康危機等全球性挑戰，同時批評中國人權問題，並呼籲北京允許針對新冠病毒溯源的獨立調查。中國外交部已多次否認相關的人權指控，並強調中歐是夥伴而非對手。

報告提到，中歐應持續討論人權、氣候變化、應對全球衛生危機，以及多邊組織等改革議題，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病，透過風險和預警系統加強應對。報告表示，在中國取消對歐洲議會議員、歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結中歐全面投資協定（CAI）的批准程序。

報告又指中國政府系統性侵犯人權，呼籲中歐定期舉行對話，解決新疆、內蒙古、香港及西藏的人權問題。

負責報告的比利時籍歐洲議員Hilde Vautmans表示，歐盟將繼續尋求與中國對話與合作，但不能淡化中國強硬的外交政策和在世界範圍內的影響力，也不能忽視中國對雙邊和多邊協議改革的承諾。她指，現在是歐盟團結支持更自信的中國政策的時候，藉透過各領域的戰略自主權，捍衛歐洲價值觀和利益。

外交委員會通過報告後，下一步將提交歐洲議會全會討論表決。

【中歐關係】王毅視像晤博雷利 歐方：不支持香港「獨立」

【中歐關係】商務部：中歐投資協定正展開技術準備工作

【中歐關係】習近平與德法領導人視像峰會 冀理性處理分歧

責任編輯：陳建錫