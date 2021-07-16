默克爾拜登達共識：中國在許多領域是競爭者

德國總理默克爾卸任前造訪白宮，與美國總統拜登會談。她在會後表示，雙方都認為中國在多方面是競爭者。二人還表示，當看到中國或其他國家試圖破壞民主原則和普世權利時，會挺身而出。

對於西方的民主和人權指控，中方多次作出回應。外交部副部長樂玉成日前表示，美國和西方國家本身人權記錄劣跡斑斑，沒有資格跟中國講民主和人權。

默克爾：對華貿易應在公平競爭環境下進行

默克爾（Angela Merkel）周四下午2時許抵達白宮，與拜登（Joe Biden）及他的團隊接連舉行兩場會議，兩人在近傍晚時分召開聯合記者會。由於德美兩國先前在如何因應中國上意見頗有分歧，外界關心這次會面能否增進彼此理解。

綜合美媒報道，默克爾表示，希望德國和歐盟與華盛頓協調對華政策，包括勞工權利、貿易和網絡安全等問題。她說，「我認為，我們與中國打交道的基礎應該基於美國和德國的共同價值觀」。

默克爾又說，兩人有共識認為，中國在許多領域都是他們的競爭者，與中國貿易應該在公平競爭環境下進行。

默克爾與拜登周四會晤 對華政策是主要分歧？

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兩位領導人都表示，當他們看到中國或其他國家試圖破壞民主原則和普世權利時，會挺身而出。拜登還說，他們也會團結因應民主衰退、貪腐、民粹主義等問題，不論是發生在歐洲聯盟（EU）或世界其他地方。

擔任總理將近16年來，默克爾訪美至少19次，與4任美國總統打過交道。由於她將在德國9月大選後交棒，這可能是她卸任前最後一次造訪華府。

另外，拜登還在記者會上提到香港問題，他指香港局勢正在惡化，計劃發布一份新的諮詢報告，最早周五公布，警告美國公司在香港開展業務的風險。中方曾多次強調，香港事務純屬中國內政，美國沒有資格指手畫腳。

責任編輯：尹航

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