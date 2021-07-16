  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (五) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

譚德塞罕籲中方交疫情初期資料  京剛促勿政治化

國情動向 10:56 2021/07/16

分享：

譚德塞罕籲中方交疫情初期資料  京剛促勿政治化

世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間周四（15日）表示，新冠肺炎疫源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料、面臨了阻礙。他呼籲中國更加透明。這是譚德塞罕有地就疫源調查，發出針對中國的言論。

中方多次強調疫情信息透明，回應西方的指控。其中，中國外交部發言人日前才以答問形式指，病毒溯源是科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化；而中方在病毒溯源問題上展現的開放、透明態度，得到國際專家的充分肯定。

中國外交部：以美國為首國家  漠視科學

發言人表示，在一段時間以來，不斷看到以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，公然漠視科學家的合作成果，為一己私利，不惜背棄科學和真理，公開鼓吹讓情報機構開展調查，罔顧事實真相，不擇手段污蔑中方不透明、不合作，嚴重干擾和破壞國際溯源研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造極大困難和障礙，引起國際社會的普遍不滿和反對。

反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查

武漢疫前兩年賣了4.7萬隻野味 世衛指華南海鮮市場非疫源

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦時間周四的記者會上表示，「我們要求中國公開透明、加以配合」，稱「對於數以百萬計受苦和病死之人，我們欠他們一個解釋。」

世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）另提到，譚德塞16日將對世衛194個成員國做簡報，主題為第2階段疫源研究提案。

世衛在研擬第2階段疫源研究提案

萊恩告訴記者，「我們期待與中方同行合作進行該程序，秘書長將在明天會上向成員國概述相關措施」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

世界衛生組織（WHO）領導的團隊之前曾花費4周時間，與中國研究人員待在武漢市內和周邊地區。團隊3月發布聯合報告表示，病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類。

中方批美「疫源調查」有罪推論  美媒再這樣提「洩毒論」

【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告  趙立堅批美國想「卸鑊」

報告稱，病毒「透過實驗室事故外流，被認為是種可能性極低的途徑」。但美國等國家和若干科學家仍把矛頭指向中國。

中國官方曾強調病毒可能是從武漢實驗室外洩的理論很荒謬，還曾多次表示，讓這項議題政治化將妨礙調查。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查
2021/06/22
反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查
武漢疫前兩年賣了4.7萬隻野味 世衛指華南海鮮市場非疫源
2021/06/09
武漢疫前兩年賣了4.7萬隻野味 世衛指華南海鮮市場非疫源
【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄（第二版）
2021/06/09
【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄（第二版）
中方批美「疫源調查」有罪推論 美媒再這樣提「洩毒論」
2021/06/08
中方批美「疫源調查」有罪推論 美媒再這樣提「洩毒論」

你可能感興趣

反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查
16:34 2021/06/22
反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查
武漢疫前兩年賣了4.7萬隻野味 世衛指華南海鮮市場非疫源
16:53 2021/06/09
武漢疫前兩年賣了4.7萬隻野味 世衛指華南海鮮市場非疫源
【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄（第二版）
18:13 2021/06/09
【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄（第二版）
傳染病 疫情 外交 政治 譚德塞 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 中國外交部 美國

上一篇文章

王毅晤俄羅斯外長拉夫羅夫 俄方：支持北京冬奧

下一篇文章

默克爾拜登達共識：中國在許多領域是競爭者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍威懾中國唯一亞太航母離開了 反是極危險徵兆？
美軍威懾中國唯一亞太航母離開了 反是極危險徵兆？
英國航母打擊群未到南海中國家門 多艦過百人染新冠
英國航母打擊群未到南海中國家門 多艦過百人染新冠
美媒指拜登有意設立與中國熱線 中方：早有多條熱線
美媒指拜登有意設立與中國熱線 中方：早有多條熱線
王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局
王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局
李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火
李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火
拜登中國政策幕僚新書 揭美中角力兩關鍵主張
拜登中國政策幕僚新書 揭美中角力兩關鍵主張