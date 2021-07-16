▲ 譚德塞罕籲中方交疫情初期資料 京剛促勿政治化

世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間周四（15日）表示，新冠肺炎疫源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料、面臨了阻礙。他呼籲中國更加透明。這是譚德塞罕有地就疫源調查，發出針對中國的言論。

中方多次強調疫情信息透明，回應西方的指控。其中，中國外交部發言人日前才以答問形式指，病毒溯源是科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化；而中方在病毒溯源問題上展現的開放、透明態度，得到國際專家的充分肯定。

中國外交部：以美國為首國家 漠視科學

發言人表示，在一段時間以來，不斷看到以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，公然漠視科學家的合作成果，為一己私利，不惜背棄科學和真理，公開鼓吹讓情報機構開展調查，罔顧事實真相，不擇手段污蔑中方不透明、不合作，嚴重干擾和破壞國際溯源研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造極大困難和障礙，引起國際社會的普遍不滿和反對。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦時間周四的記者會上表示，「我們要求中國公開透明、加以配合」，稱「對於數以百萬計受苦和病死之人，我們欠他們一個解釋。」

世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）另提到，譚德塞16日將對世衛194個成員國做簡報，主題為第2階段疫源研究提案。

世衛在研擬第2階段疫源研究提案

萊恩告訴記者，「我們期待與中方同行合作進行該程序，秘書長將在明天會上向成員國概述相關措施」。

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世界衛生組織（WHO）領導的團隊之前曾花費4周時間，與中國研究人員待在武漢市內和周邊地區。團隊3月發布聯合報告表示，病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類。

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報告稱，病毒「透過實驗室事故外流，被認為是種可能性極低的途徑」。但美國等國家和若干科學家仍把矛頭指向中國。

中國官方曾強調病毒可能是從武漢實驗室外洩的理論很荒謬，還曾多次表示，讓這項議題政治化將妨礙調查。

責任編輯：鄧國強

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