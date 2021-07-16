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王毅晤俄羅斯外長拉夫羅夫 俄方：支持北京冬奧

國情動向 11:34 2021/07/16

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中國國務委員兼外長王毅，昨（15日）在烏茲別克首都塔什干會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，中俄雙方要與國際社會共同努力，堅決抗擊新冠病毒和政治病毒。拉夫羅夫指出，俄中關係是超越冷戰時期軍事政治同盟的新型國家關係。同時表示支持中方舉辦北京冬奧會。

據外交部官網，王毅表示，中俄雙方要以《中俄睦鄰友好合作條約》的精神和聯合聲明為指引，深化兩國全面戰略協作，推進務實合作，進一步提升兩國關係水平。

中方倡兩國要共同努力

他指出，新冠疫情當前在全球蔓延，中俄兩國要與國際社會共同努力，堅決抗擊兩種病毒：一是深化疫苗合作，抗擊新冠病毒。二是加強團結協作，擊退政治病毒。雙方要繼續合力抵制利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化的行徑，共同捍衛科學權威。

王毅又指出，作為聯合國安理會常任理事國，雙方應從對歷史負責出發，堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則，強調雙方應共同揭露形形色色的「偽多邊主義」，旗幟鮮明地反對外部勢力乾涉內政，共同反對搞集團對抗、開歷史倒車行為，以維護真正多邊主義及國際和平穩定。

王毅在會上也提出，兩國應在地區事務中深化協作，共同抵制充滿冷戰思維的「印太戰略」，促進亞太地區的和平發展。俄方回應稱，希望同中方就中亞和亞太地區事務加強溝通協調。

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俄方：願同中方深化合作

拉夫羅夫表示，俄中關係處於歷史最好時期。俄方支持中方舉辦北京冬奧會，願同中方深化在金磚國家、上合組織、聯合國等多邊框架內的合作，並就舉辦安理會五常峰會、防止外空軍備競賽、維護國際生物安全、信息安全等密切協調。

他指出，俄中關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式的新型國家關係。一些國家熱衷於搞小圈子外交，只願聽自己喜歡聽的話，妄圖重建單極世界，俄中應共同予以堅決抵制。

美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵

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責任編輯：易燕丹

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