碳排放權交易開市首單成交16萬噸 A股煤炭板塊走強

全國碳排放權交易今日在上海環境能源交易所正式啟動，首筆訂單總共成交16萬噸，每噸52.78元（人民幣，下同），交易額為790萬元。A股方面，煤炭板塊漲幅居前。

上午9點30分，首筆全國碳交易已撮合成功，價格為每噸52.78元，總共成交16萬噸，交易額為790萬元。

據悉，首批參與全國碳排放權交易的發電行業重點排放單位超過了2,162家，這些企業碳排放量超過40億噸二氧化碳，意味著中國的碳排放權交易市場，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

至於全國碳市場何時會對其他機構和個人開放，有券商分析人士認為，大概率等市場機制運行成熟之後再逐步放開。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，未來減排參與企業的覆蓋面需要更加廣泛，不僅是鋼鐵、有色、電力等這類行業，如汽車排放等相關領域都可逐漸納入進來。

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今日A股三大指數低開，低開後窄幅震蕩，創指跌逾1%。板塊方面，保險、銀行等權重板塊回調，煤飛色舞行情再現，鹽湖提鋰概念股大幅拉升，華為鴻蒙、半導體芯片等異動，上海本地股高開低走。

具體到煤炭板塊，截至午間收市，昊華能源(601101.SH)漲停，報6.03；華陽股份(600348.SH）報8.30，漲逾7%；中煤能源(601898.SH)報8.09，漲逾7%；蘭花科創(600123.SH)、新集能源(601918.SH)漲逾3%。

知識庫 Q：什麼是碳交易？ A：碳交易又稱碳排放權交易，通常情況下，政府確定一個碳排放總額，並根據一定規則將碳排放配額分配給企業。如果未來企業排放高於配額，則需要到市場上購買配額。

責任編輯：尹航

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