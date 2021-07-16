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7歲女童出門騎車隔天面癱 竟是因為洗頭後沒做這件事

社會熱點 13:01 2021/07/16

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炎炎夏日，每次洗完澡吹乾頭髮後，都像再沖了澡一樣，熱得冒汗。有不少人更因此剪短了頭髮，或是直接不吹，任由頭髮自然風乾，沒想到這樣的壞習慣很容易造成身體不適。內地河南鄭州就有一名7歲女童，因為沒有吹乾頭髮就出外玩耍，回家後竟出現面癱的情況。

據網易新聞報導，鄭州一名7歲女童，洗完澡後沒有吹乾頭髮，頂著一頭濕髮就騎車到外面玩耍。結果隔天竟出現面癱的情況，「臉不對稱」無法控制。

【夏日消暑】戴掛頸風扇睡覺 內地7歲男童被吹至面癱

河南省人民醫院康復醫學科言語吞咽治療師陳潔解釋稱，天氣炎熱，人體容易出汗，毛孔處於開放狀態。如果長時間吹風，血管會劇烈地收縮，而收縮時間一長，就可能導致面神經局部的腫脹受壓，引起面神經麻痹。這樣的病例主要出現在夏、秋季，因為冷熱刺激原因，來醫院就診的患者也變多。

醫生強調，一旦出現這類情況，一定要及時去醫院就診。若要避免面癱的情況出現，建議要提高自身免疫力，避免患面部神經炎。另外，也應避免冷熱刺激，如夏季高溫天氣下猛吹空調、洗冷水澡，一定要多加注意。

網友這樣說：

夏天切記不能貪圖風扇
天啊，不吹頭發還有這結果
一定要吹幹頭發再睡覺或出門喔
唉，親身經歷，洗後沒吹幹，吹了空調後面癱，現在還有後遺症

責任編輯：易燕丹

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