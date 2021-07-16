「中國版福特航母」建速超想像  003上層近完工（多圖，有片）

▲ 「中國版福特航母」建速超想像 003上層近完工

被坊間形容為「中國版福特航母」的國產003型航母，建造速度似超乎想像。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）14日公開報告說，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝到的江南造船廠衛星圖像顯示，003型航母的飛行甲板，基本船艛建築，還有舷側實架幾乎都已完成。

目前看來，003型航母長約318米，和此前CSIS估計的一致。儘管003仍是常規動力，但由於其預計體積及噸位可能迫近美軍福特級航母，因此被稱「中國版福特航母」。

CSIS揭003型航母3大特點

CSIS又指出，從最新衛星照片，可以確認003型航母在設計上的一些關鍵要素：

其一，這艘解放軍的最新航母將有平頂飛行甲板；供彈射器輔助起飛系統運作的3道彈射器溝，每道約為105米，從甲板上清晰可見。

「中國版福特號」航母已成型 3道彈射溝藏機密？

「中國版福特航母」曝雛形 003彈射能否彎道超車？（多圖，有片）

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其二，雖然在圖像中有部分看不清楚，但003型航母的兩個艦載機升降機似乎比「山東」艦上的寬了幾米。

其三， 003型航母涵蓋飛行甲板作業指揮中心，雷達和通訊設備等的艦島已重新調整，比解放軍先前兩艘航母上的小些。

儘管此前CSIS估計，這艘航母要直到2022 年才會下水，但最近的衛星圖像顯示，它今年稍後就可能準備好下水。而倘它下了水，就很可能停在江南造船廠附近的T型或H型碼頭進行艤裝。

中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

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責任編輯：鄧國強

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