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美副國務卿訪華變數大？她赴日韓蒙聲明藏玄機（第二版）

國情動向 14:09 2021/07/16

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美副國務卿訪華變數大？她赴日韓蒙聲明藏玄機

中美關係低迷之際，彭博社稍早前引述知情人士透露，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）擬於本月底訪問北京，或為「習拜會」鋪路。但此行能否成事，或仍有變數，美國國務院公布謝爾曼下周將訪問亞洲的日本、南韓及蒙古國，但沒提到任何停留中國的計劃。

（新增第四及五段，外媒指稱謝爾曼未訪中國原因）

此前外交政策圈人士和部分媒體報道說，謝爾曼下周料將在天津會見中國副外長樂玉成或謝鋒，討論兩國外交首長碰面的可能性，甚至為探討中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，預先暖身。

美國務院聲明 未提謝爾曼訪中國

但國務院周四宣布謝爾曼出訪按排、卻沒有中國行程後，消息人士告訴路透社解讀，拜登政府近日警告在香港營運的美企注意局勢，又傳美方欲進一步「制裁」中方官員，中美關係或正滑向更壞。

更有外媒稱，中國政府拒絕了讓謝爾曼在擬議的中國行程中，與外交部除部長王毅、黨委書記外的第三把手－－排名第一的副外長樂玉成會晤。在知悉這一會晤未能實現後，美國終止了謝爾曼前往天津的計劃。

據報，中國提出只允讓謝爾曼與外交部排名較後的副部長謝鋒會面。中國大使館未向相關媒體回應這一說法。

傳拜登無意重啟中美戰略經濟對話 趙立堅：美方想多了

【中美角力】美參議院通過法案 禁進口所有新疆產品

謝爾曼此行將是她2個月內第2度訪問亞洲，她5月底到6月初曾赴印尼、柬埔寨及泰國。

美國國務院在聲明中說，謝爾曼將在本月18日到25日前往日本、南韓及蒙古國。國務院表示，她會與日本官員討論許多議題，包括氣候危機和加強全球衛生安全。

國務院說，謝爾曼和日本外務省副大臣及南韓副外長將舉行聯合會議，商討有關北韓和其他議題的合作，包括氣候變遷和全球衛生議題。

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聲明說，謝爾曼將在南韓首都首爾舉行更多會談，之後前往蒙古國首都烏蘭巴托，以強化美國和蒙古國戰略夥伴關係。

習拜將分別參與APEC領袖視訊會議

聲明還提到，謝爾曼將「重申美國與盟邦及夥伴合作的承諾，促進印太地區和平、安全及繁榮，維護基於規則的國際秩序」。

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白宮表示，拜登16日將參與亞太經濟合作會議（APEC）領袖視訊會議，討論終結新冠疫情和支持全球經濟復甦。

【中美角力】坎貝爾：中美有可能和平共處 不支持台獨

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白宮說，這會是拜登首度與APEC多國領袖交流，尤其是東南亞國家領袖，且他會「強調他對區域的重視以及對自由開放印太地區的願景」。

根據新華社報道，習近平16日也將參與由APEC主辦國新西蘭召開的視訊會議，討論應對疫情及促進經濟復甦。

責任編輯：鄧國強

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