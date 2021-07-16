什麼是碳交易？背後有何考量？4個Q&A 帶你一次看懂

中國碳排放權交易市場今日正式啟動。官員日前表示，碳交易市場將有助於中國減少溫室氣體排放，實現二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值、2060年前實現碳中和的目標。碳交易買賣的是什麼？為什麼要建設碳交易市場？本文帶你一次看懂。

Q：什麼是碳交易？

A：所謂碳排放權，是指企業依法取得向大氣排放溫室氣體的權利。經當地發改委（現由環保部門負責）核定，企業會取得一定時期內排放溫室氣體的配額。當企業實際排放量超出配額時，超出部分需花錢購買；當企業實際排放少於配額，結余部分可以結轉使用或者對外出售。

目前，全球已建成的碳交易系統有24個，22個國家和地區正在考慮或積極開發碳交易系統。

Q：為什麼要建設碳交易市場？

A：全國碳排放權交易市場是實現中國「雙碳」目標（2030年碳達峰，2060年碳中和）的核心政策工具之一，能有效發揮市場機制，推動碳資源優化配置。而且，將給超額排放的企業帶來更高的生產成本，加快推動產業結構轉型升級。

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Q：如何交易？

A：全國碳排放權交易機構負責組織開展全國碳排放權集中統一交易，在全國碳排放權交易機構成立前，由上海環境能源交易所股份有限公司承擔全國碳排放權交易系統賬戶開立和運行維護等具體工作。

在交易時間上，採用掛牌協議方式的話，交易時間為周一至周五9:30~11:30，13:00~15:00；若採用大宗協議方式，交易時間為周一至周五13:00~15:00。

交易主體為重點排放單位、機構、個人，交易方式為協議轉讓、單項競價等。

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Q：歷經十年試點後，全國碳市場為何選擇此時上線交易？

A：全國排放權交易計劃在2011年提出，在2015年巴黎氣候會談前的《中美元首氣候變化聯合聲明》中得到確認。2011年，中國在北京、上海、廣東、深圳等地開展碳排放權交易試點。

2013年，首批試點正式啟動碳交易。不過，那時的市場交易算是冷清，有的試點省份受交易規則限制，機構投資者較少、交易品種不完善，而且試點市場的碳配額交易價格差異大。

全國碳市場此時上線交易是恰逢其時，業內人士介紹，「太早了之前的問題還沒有得到很好地解決，太晚了又不利於中國低碳經濟的推動。」

責任編輯：尹航

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