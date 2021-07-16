【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）

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東京奧運倒數之際，一組據稱是「東京奧運會中國代表團新隊服」的圖片，近日在社交媒體上瘋傳、並引發網友吐槽設計難看。但有內地媒體指，這其實是一個誤會，網傳圖片並非今屆奧運的中國代表團團服；真團服或要待18日才曝光。
內地界面新聞報道，網傳圖片實為中國皮划艇國家隊隊服，而非中國代表團團服。今屆奧運的中國代表團正式團服，將於7月18日才發布。
界面：中國正規隊服18日才公布
觸發今次誤會的是，網絡流傳聲稱是「東京奧運中國代表團服裝」的照片，男女均有黑紅垂直間條西裝外套，男的配白恤衫和灰色長褲，女的則配藍白碎花長裙。
這設計曝光隨即引起不少網民吐嘈，認為中國隊對上幾屆奧運服裝都離不開紅紅黃黃的「番茄炒蛋」設計，突然也變得順眼多了。
著名演員何家勁也在社交媒體提問「大家怎麼看」、「誰設計的啊」？有網民更質疑，這套服裝與國外某院校的校服很像。
更有網民直接說，「設計有點醜」，「簡直醜哭了」，「番茄炒蛋配色更好」。
此次消息澄清非中國代表團團服後，也有網友表示，「就算這不是國家隊隊服，它也還是醜啊」。
責任編輯：鄧國強
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