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工信部：內地上半年工業和信息化發展穩定復蘇  呈四大亮點

國情動向 15:32 2021/07/16

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國務院新聞辦今日（16日）舉行上半年工業和信息化發展情況發佈會，工信部總工程師、新聞發言人田玉龍表示，內地上半年工業經濟持續穩定恢復，信息化發展勢頭良好，主要呈現出四個主要特點和亮點。

一、工業經濟復甦 增加值按年增長15.9%

內地上半年工業經濟持續穩定恢復，主要指標增勢平穩。工業生產較快增長，上半年全國規模以上工業增加值按年增長15.9%，兩年平均增長7.0%。前5個月規模以上工業企業實現利潤同比大幅增長83.4%，兩年平均增長21.7%，處於歷史較高水平。

另外，製造業增加值按年增長17.1%，兩年平均增長7.5%，增速快於整體工業。

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二、產業優化升級不斷加快 疫苗產能達50億

上半年內地產業升級持續推進，新動能加快培育壯大。在常態化疫情防控物資供應和疫苗供應方面，截至7月，全國疫苗生產產能達50億，累計供應國內疫苗超14億劑，供應國外5.7億劑。

另外，上半年新動能新產業發展創新力、牽引力不斷增強。實施先進製造業集群發展專項行動後，高技術製造業增加值同比增長22.6%，兩年平均增長13.2%；工業機器人、集成電路等產品產量按年分別增長69.8%和48.1%，兩年平均增速均超過30%。

大數據、雲計算、區塊鏈等數字經濟新產業蓬勃發展，上半年軟件業業務收入按年增長20.9%。同時亦加大綠色低碳改造力度，前5個月規模以上企業單位工業增加值能耗，按年下降5.7%。

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三、中小企經營持續改善 增加值按年長18%

多部門聯合出台優化企業指導意見，生產經營持續改善，上半年中小工業企業增加值同比增長18%，兩年平均增長8.1%。

四、信息通信加快發展 5G終端達3.65億戶

全國目前累計開通5G基站96.1萬個。截至6月底，5G基站覆蓋全國所有地級以上城市，5G終端連接數約3.65億戶。在「雙千兆」網絡加快部署下，千兆寬帶用戶達到1362萬戶。「5G+工業網際網路」應用場景亦在不斷拓展。

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田玉龍表示，當前經濟持續恢復不穩定因素仍然較多。工信部將會同有關部門深化供給側結構性改革，著力防範化解結構性矛盾和風險，加快推動工業經濟持續穩定恢復和高質量發展，確保全年既定任務目標的圓滿完成。

責任編輯：易燕丹

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