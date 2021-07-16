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彭博社：拜登擬APEC會議提反華數字貿易協議 亞洲多國不願「上船」

國情動向 15:41 2021/07/16

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中美角力範圍正擴大至數字經濟領域，彭博社報道，美國正醞釀一項數字貿易協議來對抗中國，包括為數字經濟規則、電子海關安排等制定標準，卻面臨著一個關鍵問題，許多亞洲國家不想加入任何被看作是在挑戰中國的協議。有專家指出，如果拜登將協議視為遏制中國的方法，它很可能會胎死腹中。

報道指，數字貿易協議可能會在今日（16日）的APEC特別峰會上提到，拜登和習近平預計將談及對亞太地區的願景。拜登曾提出一項「重建美好未來」計畫，作為中國「一帶一路」倡議的另一選擇。「數字絲路」也在「一帶一路」倡議之中，習近平在有關講話中提到要加強「數據安全保護和政策溝通與協調」。

消息人士指，華為仍未就是否尋求達成協議做出決定，但它可能會將特朗普2017年退出的亞太貿易協定（APTA）中許多國家包括在內。然而，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）等中國公司近年來引領對東南亞的投資浪潮，當地有超過5億人快速轉移到了線上，這些政府在國家安全上更依賴美國，卻基本上拒絕了美國呼籲排除華為5G設備的要求。近期，幾個亞洲國家都表達了對美國提出的數字貿易協議的支持，但回避了將其用於對抗中國的建議。

不少東南亞國家拒應美國要求排除華為設備

「如果這項協議被視為或實際上是遏制中國的一種方法，那麼在我看來，會胎死腹中。」新加坡Asian Trade Center創辦人Deborah Elms指出，要完成這項廣泛的數字貿易協議，美國除了要面臨巨大的技術困難外，還要看中國將如何看待這項協議，「即使是在數字領域雄心勃勃的國家，甚至在數字領域擔心中國的國家，也會說，『我還沒準備好做出這種承諾。我不想加入明確遏制中國、反對中國或以任何方式將中國排除在外的協議』」。

中國官媒指出，華盛頓無法讓美國經濟與中國經濟脫鉤，就試圖強迫其他國家這麼做，但又沒有為這些國家找到新的商品、服務和資本來源，以填補因與中國切斷聯繫而造成的真空，這種做法荒謬至極。

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責任編輯：陳建錫

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