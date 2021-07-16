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新疆飛艇基地被衛星發現  或是反導彈秘密武器（多圖）

國情動向 16:33 2021/07/16

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新疆飛艇基地被衛星發現  或是反導彈秘密武器

美國知名航空、飛行器專業網媒The Drive報道，根據衛星影像，中國新疆存在一座超大型機庫，尺寸足以容納整艘美國海軍尼米茲級（Nimitz Class）核子動力航母，並配套有超長跑道。該網站認為，這座機庫可能是供平流層飛艇使用，任務則可能包括彈道導彈防禦、反衛星等。

根據美國商業衛星公司「星球實驗室（Planet Labs）」提供的衛星影像，這座機庫位於新疆維吾爾自治區博斯騰湖以南約5英里（約8.05公里）處，與據信存在的無人載具秘密測試場－－馬蘭基地隔湖相望。

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The Drive指出，該機庫長1150英尺（約350.52米）、寬450英尺（約137.16米），高度也「非常高」，足以容納長332.8米、寬76.8米的美軍尼米茲級航母。

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機庫前的跑道向西延伸約3000英尺（約914.4米），中途也向西北分支，通往一座高塔；該區域還有部分設施、看似仍在建設中的跑道、疑似軍用車輛、偽裝網和更多建築物，顯示其可能與軍方的大規模計劃有關。

雖然目前還無法完全確定該機庫的用途，但其形狀並非首見，一般用於各類輕於空氣的航空器，包括大型飛艇等。

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根據星球實驗室2020年11月25日拍攝到的衛星影像，該機庫大門敞開，前方跑道則出現了巨大的長方形托架，可能被用於在地面移動超大型飛艇；而機庫西北方的高塔，則有可能是飛艇起飛後的繫泊設備。

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據了解，飛艇是一種使用輕於空氣的氣體、達至上浮至天空的航空器，也是人類第一種可以受控進行自由飛行航空器。一般具有一個巨大的氣囊和推進、操縱系統。

飛艇可用於觀光  也可應用於軍事

飛艇曾被廣泛用於海上巡邏、反潛、遠端轟炸和空運兵力，也曾作為一種空中民用交通工具，19世紀末20世紀初風靡一時。飛機出現後飛艇的主要作用變為以觀光為主的商業運輸，並在現代廣告業中發揮著重要作用。

The Drive認為，中國如今發展飛艇，可能將應用於彈道導彈防禦、或解放軍本身的導彈測試－－在高空部署雷射武器能減輕大氣折射的影響，降低系統的電力需求；其他實體攔截系統也可降低射程需求。

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而這些武器只要稍做改動，同樣也能適用於反衛星任務。

中國首艘平流層飛艇「圓夢號」2015年已於內蒙古試飛。由於這類航空器能在氣象條件相對平穩的平流層高空長時間作業，

此外，中國航空工業旗艦報紙《中國航空報》微信公號7月5日消息稱指航空工業特飛所研製的AS700載人飛艇是中國國內首款現代載人飛艇產品，已陸續完成多項試驗，將於年內首飛。

責任編輯：鄧國強

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