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趙立堅談新疆：就算太陽西邊升  中國人不信美國鬼話

國情動向 17:50 2021/07/16

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趙立堅談新疆：就算太陽西邊升  中國人不信美國鬼話

內地官媒近日刊登中國社會科學院世界宗教研究所稿子，指稱美國亦長期歧視穆斯林、甚至發動戰爭傷害穆斯林。中國外交部發言人趙立堅周五答詢表示，穆斯林的遭遇就是一面「照妖鏡」，照出美方虛偽面目，他更形容，就算太陽從西邊出來，中國人民也不信美國鬼話。

近日有媒體報道稱，美國不僅讓本國的穆斯林長期受到歧視和不公平的待遇，還發動了對伊拉克、敘利亞等多國的戰爭，造成了難以數計的穆斯林平民傷亡。美國對待穆斯林群體的所作所為已經使它成為了所謂「普世價值」的「最佳反面教材」。

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趙立堅在周五例行記者會上，被內地記者問及此事。他表示，美國穆斯林的遭遇就是一面「照妖鏡」，照出了美方所謂人權至上、普世價值的虛偽面目。

美國穆斯林遭遇  是一面「照妖鏡」

趙立堅指，美國是如何對待國內外穆斯林民眾的，美方心知肚明，世人也都看得一清二楚。

「美國對本國穆斯林的歧視和不公平對待由來已久」，他表示，911事件後，美國穆斯林群體遭受到前所未有的衝擊，不僅在生活就業等方面受到歧視，還遭受各種各樣的仇恨犯罪和虐待。2017年1月，美國政府頒布「禁穆令」，使美國穆斯林境遇每況愈下。

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他更引述有媒體評論稱，美國穆斯林如同一個半世紀以前的天主教徒那樣，因為自己的信仰而遭到政治上的歧視和孤立；雖然美國政府後來取消了「禁穆令」，但今年4月發布的總統關於齋月開始的聲明，依然顯示出，美國穆斯林仍然是欺凌、偏執和仇恨犯罪的目標。

趙立堅說，根據美方自己的調查結果，75%的美國成年穆斯林表示，美國社會存在大量對穆斯林的歧視，69%的普通公眾也持相同觀點；50%的美國穆斯林認為，近年來在美國作一名穆斯林變得更加困難。

照出美方「普世價值」虛偽面目

趙立堅又指，美國還以反恐之名發動阿富汗、伊拉克、敘利亞戰爭，造成難以計數的穆斯林平民死傷；美方對自己在穆斯林人權上的劣跡和罪行視而不見，反而頻頻炮製涉疆謊言，這是赤裸裸的虛偽和雙標。他說：

美國一些人常把關心新疆穆斯林掛在嘴邊，就算是太陽從西邊出來，中國人民也不會相信他們的鬼話。

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趙立堅說，美方應該做的是反躬自省，切實解決好自身存在的穆斯林人權問題，而不是打著關心穆斯林人權的幌子對他國進行誣衊抹黑。

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另一方面，有記者提問一個多月以來，加拿大多所天主教寄宿學校舊址陸續發現原住民兒童的遺骸，中方對此有何評論？

趙立堅指，「一錘又一錘」，最近加拿大連續發現大量原住民兒童遺骸和無名墳墓，令人震驚，但這揭開的可能只是加拿大種族主義問題的冰山一角。

兒童遺骸 是加拿大種族主義冰山一角

趙立堅指出，《印第安人法》是幾個世紀以來加拿大原住民苦難史的見證，根據該法1894年修訂版的規定，7-16歲的原住民兒童必須在所謂技術學校接受「義務教育」— —剪去長發，禁止自己的語言，禁止奉行自己的文化。

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據不完全統計，從19世紀末到20世紀末，加拿大政府強制將至少15萬名原住民兒童送入所謂寄宿學校。加拿大真相與和解委員會指出，加拿大政府的目的是為殖民者掠奪原住民的土地和資源，並對他們實施文化種族滅絕。

他指出，「加拿大政府應該捫心自問，加方對原住民的壓迫和掠奪何時才能根除？加方何時還原住民一個公道，何時給歷史、給世界一個負責任的交代？」

責任編輯：鄧國強

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