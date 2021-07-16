中駐巴大使查看爆炸現場 李克強促將恐襲兇手繩之以法

巴基斯坦一輛接載中國工程人員的巴士，周三（14日）前往開普省達蘇水電站途中爆炸，隨後墜下河谷。事故造成9名中國公民遇難，至少28人受傷。巴基斯坦政府其後改口稱，在爆炸案中檢測到爆炸品的痕跡。

中國駐巴基斯坦大使農融，先後到巴士爆炸現場查看情況，及到醫院探望受傷的中國公民。國務院總理李克強今日（16日）與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗通電話，表示中方願同巴方密切配合，務必將恐襲兇手繩之以法。

爆炸事故發生後，巴基斯坦當局最初指，巴士因機械故障導致氣體洩漏引發爆炸。但當局之後改口，巴基斯坦訊息部長喬杜里（Fawad Chaudhry）15日在Twitter發文稱，初步調查發現巴士有爆炸品的痕迹，不排除屬恐怖襲擊。

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總理李克強16日在中南海紫光閣與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗通電話，他強調中國政府高度重視在海外中國公民和機構的安全。當務之急是全力救治傷員，做好遇難人員善後工作。

李克強：與巴方密切配合緝兇

李克強又指，中方工作組已抵達巴基斯坦，願同巴方密切配合，動用一切必要手段，查明事實真相，務必將恐襲凶手繩之以法。並希望巴方採取有效措施，加強在巴中方人員和機構的安全保護，防止類似事件再次發生。

伊姆蘭·汗向遇難人員家屬致深切哀悼，並回應稱巴方願通力支持配合中方工作組開展工作，不遺餘力徹查真相，盡快緝拿真兇；同時將繼續加強中方在巴人員的安全保護措施。

另外，中國外交部發言人趙立堅指，中方於周四（15日）派遣跨部門聯合工作組赴巴協助開展工作。而中國駐巴基斯坦大使農融已於14日晚，前往首都伊斯蘭堡附近的陸軍總醫院，探望爆炸中受傷的中國公民。

巴基斯坦巴士爆炸 9名中方人員死亡 巴方：故障致氣體洩漏 （第三版）

中國駐巴大使農融到現場視察

據央視新聞客戶端消息，農融爆炸翌日抵達現場，聽取巴基斯坦軍方人員講解現場情況。現場可見，發生爆炸的巴士還在峽谷下面，峽谷的深度有30米，翻車帶來的撞擊導致死傷人數的增加。目前尚未清楚事故原因。另外，一同到達現場的中國駐巴大使館警務參贊，專門走下峽谷近距離查看了車輛的受損情況。

有當地人指出，涉事巴士剛剛從營地出發開到事故現場，僅僅行駛1公里，估計離他們工作的地方，仍有8-10公里的路程。

責任編輯：易燕丹

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