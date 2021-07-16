  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (五) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美史無前例舉動針對中國 調25架F-22參亞太軍演

國情動向 19:54 2021/07/16

分享：

美史無前例舉動針對中國 調25架F-22參亞太軍演

中美地緣政治角力不斷。美國與亞太盟友本月將在西太平洋展開代號「2021太平洋鋼鐵行動」的軍演，美軍為此調度25架最精銳的F-22隱形戰機；美媒指出，這番不尋常大規模部署，意在向潛在對手中國傳達強烈訊息。

中方曾多次批評，美方在亞太的軍事活動，才是地區局勢緊張的源頭。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，駐紮在夏威夷的美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）本周表示，隸屬夏威夷空軍國民警衛隊（Hawaii Air National Guard）及駐紮在美國阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）共約25架F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），將在本月部署關島（Guam）與天寧島（Tinian），以參與代號「2021 太平洋鋼鐵行動」（Operation Pacific Iron 2021）軍事演習。

美軍官：太平洋空軍戰區 從沒那麼多猛禽

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）告訴CNN，「我們從來沒有在太平洋空軍的戰區部署這麼多架猛禽戰機。」

【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）

【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰

F-22是美軍現役第5代戰機，號稱當今全球最先進的噴射戰機，具備匿蹤功能，內建的傳感系統可連結外部資訊系統，以便飛行員更詳細掌握戰鬥空間的視角，而美軍另款隱形戰機F-35也具備同樣性能。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美軍太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前作戰處處長（director of operations）舒斯特（Carl Schuster）說，通常F-22的部署由6架至12架編組，正值台灣與南海等太平洋熱點導致美中雙方關係緊張之際，此時美軍調派這麼多架的F-22參與軍演，是在向中國傳達一個緊急訊息。

他指出，目前中國空軍擁有約20至24架可作戰的第5代戰機，「美國太平洋空軍正在示範，他們能在很短時間內，部署跟中國整個庫存的第5代戰機一樣多或更多的軍機進入戰場」。

【建黨100周年】殲-20入列「紅色精銳」大隊 黨慶前釋政治訊號？（多圖）

中印邊境仍緊張　美媒：解放軍殲-20戰鬥機部署新疆

美前軍官：美軍在證明自己的調動能力

不過，舒斯特表示，中國空軍的戰力正急起直追。

美國空軍統計，美軍目前約有180架F-22戰機，因維修保養，當前僅約半數可出任務，因此美軍大約是調度1/4可執勤的F-22參與2021太平洋鋼鐵行動軍演。

殲-20戰力首曝光 解放軍報：17比0輕取三代戰鬥機

殲-20據報已150架服役  建黨100周年密集展示肌肉（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

殲20、轟6K總動員 解放軍拍MV大曬新戰機（有片）
2018/01/10
殲20、轟6K總動員 解放軍拍MV大曬新戰機（有片）
日韓增購美國F35 中國要造幾多殲20應對？
2018/01/17
日韓增購美國F35 中國要造幾多殲20應對？
【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰
2020/08/03
【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰
【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）
2021/07/01
【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）
【建黨100周年】揭秘天安門明日慶典 殲-20等精銳預計列陣（多圖）（第二版）
2021/06/30
【建黨100周年】揭秘天安門明日慶典 殲-20等精銳預計列陣（多圖）（第二版）

你可能感興趣

殲20、轟6K總動員 解放軍拍MV大曬新戰機（有片）
15:47 2018/01/10
殲20、轟6K總動員 解放軍拍MV大曬新戰機（有片）
日韓增購美國F35 中國要造幾多殲20應對？
09:00 2018/01/17
日韓增購美國F35 中國要造幾多殲20應對？
【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰
21:08 2020/08/03
【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰
國防 軍備 軍事科技 地緣政治 政治 軍事演習 軍事 南中國海 太平洋 天寧島

上一篇文章

習近平提推動全球復蘇4意見：要融合不要脫鉤

下一篇文章

趙立堅談新疆：就算太陽西邊升 中國人不信美國鬼話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美副國務卿訪華變數大？她赴日韓蒙聲明藏玄機（第二版）
美副國務卿訪華變數大？她赴日韓蒙聲明藏玄機（第二版）
譚德塞罕籲中方交疫情初期資料 京剛促勿政治化（第二版）
譚德塞罕籲中方交疫情初期資料 京剛促勿政治化（第二版）
「中國版福特航母」建速超想像 003上層近完工（多圖，有片）
「中國版福特航母」建速超想像 003上層近完工（多圖，有片）
默克爾拜登達共識：中國在許多領域是競爭者
默克爾拜登達共識：中國在許多領域是競爭者
王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局
王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局
李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火
李克強拍枱怒罵「抓」！ 官方罕曝總理因一事發火