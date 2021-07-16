▲ 習近平提推動全球復蘇4意見：要融合不要脫鉤

國家主席習近平周五（16日）晚應邀在北京以視頻方式，出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議並發表講話。他就推動勝疫情、恢復經濟增長推出4項意見，除加強抗疫國際合作外，還強調推動貿易和投資自由化便利化，指「要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤」。

習近平指出，當前，新冠肺炎疫情起伏反覆，疫情防控形勢依然嚴峻。同時，和平與發展仍然是時代主題，維護多邊主義，加強團結合作，共同應對挑戰的呼聲更加強烈。他指出，早日戰勝疫情，恢復經濟增長，推動世界經濟復蘇，是亞太各成員當前最重要的任務。

習近平接著推出4項意見。

第一，加強抗疫國際合作

中方向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助。中方願積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全、促進關鍵物資流通等合作倡議，採取有效措施確保人員健康安全有序往來。中方向亞太經合組織捐資成立「應對疫情和經濟復蘇」子基金。

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第二，深化區域經濟一體化

要推動貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤。要加強宏觀經濟政策協調，抑制負面溢出效應，推動數字互聯互通合作，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。中方已率先完成區域全面經濟伙伴關系協定核准工作，期待協定年內正式生效。

第三，堅持包容可持續發展

要堅持以人為本，實現綠色增長。中方高度重視應對氣候變化，將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。中方支持亞太經合組織可持續發展和經濟技術合作，推動能源向高效、清潔、多元化發展，促進包容性貿易投資，支持中小企業發展，加大對婦女等弱勢群體的扶持力度，努力落實2030年可持續發展議程。

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第四，把握科技創新機遇

全球數字經濟是開放和緊密相連的整體，合作共贏是唯一正道，封閉排他、對立分裂隻會走進死胡同。要加強數字基礎設施建設，努力構建開放、公平、非歧視的數字營商環境。中方將舉辦數字能力建設研討會，推進數字技術助力旅遊復蘇等合作倡議。

習近平強調，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將建設更高水平開放型經濟新體制，創造更具吸引力的營商環境，推進高質量共建「一帶一路」，同世界和亞太各國實現更高水平的互利共贏。

今次會議由今年亞太經合組織東道主新西蘭倡議以視頻方式召開，主題為「新冠肺炎疫情背景下亞太地區如何把握機遇，合作應對衛生危機，加速經濟復蘇，為未來發展打下更好基礎」。

責任編輯：鄧國強

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