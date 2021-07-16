王毅談外交戰線：反對集團對抗 發揚鬥爭精神

中國國務委員兼外長王毅，在黨媒《求是》雜誌撰文，談及外交戰線，提到堅決抵制霸權主義和強權政治，反對恃強凌弱、集團對抗，又要發揚鬥爭精神，有力回擊外部勢力干涉中國內政和損害中國主權、安全、發展利益的行徑。

王毅表示，今天比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，同時必須準備付出更為艱鉅、更為艱苦的努力。

他稱，外交戰線將更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，「牢記『國之大者』，始終堅持元首外交領航定向，不斷把21世紀馬克思主義的思想偉力轉化為謀事創業的磅礴動力，不斷開創推進中國特色大國外交、構建人類命運共同體的新局面」。

永不稱霸 抵制強權政治

他提到，將繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，推動各國共同走和平發展道路，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，堅決抵制霸權主義和強權政治，反對恃強凌弱，反對集團對抗。

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習近平：中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使說教

同時，致力合作共贏，深入打造全球夥伴關係，推動構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架，加強同發展中國家團結合作。鞏固深化平等、開放、合作為特徵的夥伴關係網絡，完善全方位、多層次、立體化外交佈局。並秉持開放包容，推動建設開放型世界經濟，反對搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。

有力回擊外部勢力干涉內政 塑造可愛可敬中國形象

王毅又指出，要不斷增強憂患意識，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，始終居安思危。貫徹總體國家安全觀，把政治安全放在首要位置，堅決捍衛中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。堅定維護國家主權和領土完整，不斷鞏固國際社會支持一個中國格局，有力回擊外部勢力干涉中國內政和損害我國主權、安全、發展利益的行徑。踐行外交為民宗旨，維護海外中國公民和企業正當權益，構建海外中國平安體系。

此外，要維護多邊主義，主動引領全球治理體系變革，提高發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。加強對外交流和文明對話，增進中國與世界彼此理解信任。倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄冷戰思維，反對意識形態偏見，防止人為製造分裂對抗。堅決抵制「教師爺」般頤指氣使的說教。加強和改進國際傳播工作，引導國際社會形成正確的中共觀、中國觀，塑造可信、可愛、可敬的中國形象。

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責任編輯：林佩怡

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