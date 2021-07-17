▲ 解放軍距台灣不足300公里軍演 美軍機再赴台敏感時刻

美軍行政專機日前再閃電降落台北松山機場，被指又觸碰中國大陸底線。在此敏感時刻，大陸當局昨天中午起至21曰傍晚，封閉東海對開的水域，配合解放軍「實際使用武器」的演練。根據座標，軍演範圍最近處距台灣不足300公里。

中國大陸海事局官網周五（16日）早上8時35分發布航行警告稱，16日中午12時至21日晚上6時，東海進行「實際使用武器訓練」。航行警告標出9點連線水域，表示範圍內要進行實際使用武器訓練，禁止駛入。

解放軍罕有密集練兵 東南西北一起來

中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」

▲ 解放軍軍演範圍，右下角為台灣外島範圍。

浙江台州海事局表示，實際使用武器訓練期間，嚴禁船舶駛入各點連線範圍內水域，並聽從現場警戒船艇指揮。

軍演位處台灣海峽北部入口處

根據航行警告的附圖，解放軍這次軍演範圍在浙江近海水域，最近距離台灣不到300公里，並且位處台灣海峽北部入口處。

而海事局官網周五下午2時39分再發出航行警告稱，浙江台州頭門港碼頭附近海域將舉行「軍事訓練」，時間自7月18日至8月3日。

航行警告標出4點連線水域，表示範圍內要開展軍事訓練，禁止駛入。

解放軍對台前線演練搶灘 2分38秒影片曬肌肉（多圖，有片）

美日聲明觸及台灣後 解放軍罕曝轟-6K演練空襲（多圖，有片）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

美軍C-146狼犬（Wolfhound）行政專機本月15日降落於台北市區松山機場，這已是今年以來，美軍軍機第二次抵台－－早前6月6日，美國會議員曾首次搭乘美空軍C-17戰略運輸機飛抵台灣。而美軍機抵台在外界看來是對中國大陸的明確挑釁。

大陸國防部 日前強硬回應美軍機再抵台北

大陸國防部7月15日對美軍軍機一再飛台表示嚴重關切。大陸國防部發言人吳謙表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果」。

吳謙正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤訊號，避免加劇在臺海製造危險緊張局勢。

他還警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險境地。

美軍高調宣布兩航母南海演練 無視中方關切

美史無前例舉動針對中國 調25架F-22參亞太軍演

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

