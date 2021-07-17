▲ 中美都想芯片自給自足 張忠謀這樣示警

芯片（又稱晶片）荒席捲全球，美國及中國等大國都加緊爭取國內建立芯片生產鏈，謀求芯片自給自足。台積電創辦人張忠謀周五（16日）在亞太經合組織（APEC）非正式領袖會議時，卻對此示警，指此舉將致成本提升、技術進步可能放緩。他指，芯片供應鏈建基於自由貿易體系，是最好的做法。

APEC非正式領袖視訊閉門會議周五落幕，張忠謀第4度代表台灣的蔡英文總統與會，會後在「總統府」透過線上記者會說明會議成果，行政院政務委員鄧振中、龔明鑫等也共同出席。

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張忠謀在會議中致詞時提及，台灣很關切要求「境內」半導體芯片自給自足的趨勢，但這不僅成本將會提升，以及技術的進步可能放緩，且在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。

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對於張忠謀這番致詞，媒體在記者會中詢問，這是否針對美國與中國？張忠謀回應說，他所指的國家「自己會知道」。

媒體追問，台積電目前正預計在各國/地區設廠，這是否與張忠謀的致詞有別。張忠謀回應解釋，自己所說的是「理想狀況」，這與台積電作法有些出入。

芯片供應鏈 最理想還是建基自由貿易

張忠謀說，現在的趨勢確實是很多國家/地區都要求在境內製造半導體，但他期盼此提醒是一個開端，因為此刻若沒有人講任何話，情況可能會發展到相當可怕的程度；亦即，相關國家/地區耗費大量金錢與資源仍無法得到自給自足的目標。

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張忠謀強調，自己只是點出整個問題，但他認為半導體的取得，最好的理想做法還是透過自由貿易。

張忠謀說，美國學者曾出版「國家競爭優勢」一書提及，每個國家或地區都有或是能找到競爭優勢，並藉此競爭優勢，在自由貿易環境裡，讓所有與其貿易的國家/地區受利，這就是自由貿易的好處。

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責任編輯：鄧國強

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