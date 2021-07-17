▲ 不讓布蘭森專美？中國宣布亞軌道返航試驗成功

中國航天科技集團一院研製的亞軌道「重複使用演示驗證項目」運載器，周五（16日）在酒泉衛星發射中心準時起飛，並按照設定程序完成飛行，最後平穩著陸於阿拉善右旗機場，標誌可返航的亞軌道飛行器，成功完成首飛任務。

官媒未有展示圖片，但值得注意是，「維珍銀河（Virgin Galactic）」創辦人布蘭森等一行6人，日前才乘坐自己公司開發的火箭驅動飛機、飛越亞軌道，之後安全返航，實現一次太空邊緣旅遊。

根據新華社報道，發展可重複使用的太空、地面飛行器，是中國在航太領域的重要突破，「亞軌道重複使用運載器」可作為「升力式火箭動力重複使用航天運輸系統」的子級，是航天航空技術的高度融合體。

標誌中國成功試驗可重用太空飛行器

報道指出，中國航天科技集團一院這次項目圓滿成功，為中國重複使用天地往返航天運輸技術發展，奠定了堅實基礎，為實現領域創新發展和自主可控邁出第一步。

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據了解，所謂「亞軌道」是指距離地面約100公里高度的軌道，即是地球與太空的邊緣。而「亞軌道」飛行技術是西方與中國爭逐的科技領域之一。

由英國企業家布蘭森（Richard Branson）創辦、總部設於美國的「維珍銀河（Virgin Galactic）」日前試驗了「亞軌道」載人飛行。

布蘭森等一行6人乘坐「團結號（VSS Unity）」飛上海拔89公里的地球亞軌道逗留了約4分鐘，感受無重狀態，其後回到出發點新墨西哥州「美國太空港」滑翔降落，整個航程約1小時。在此趟飛行評估之後，「維珍銀河」還會飛多兩次，計劃明年初正式出團開啟太空旅遊。

布蘭森日前親坐自家飛船 遊太空邊緣

飛行當日布蘭森還差數天便滿71歲。「維珍銀河」是目前唯一得到美國聯邦航空管理局批發商業太空飛行服務許可證的公司。

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對於亞軌道飛行的用途，中國內地知名軍事評論員宋忠平接受媒體訪問時指，亞軌道運載器的用途主要包括兩方面，首先是可以把一些運載載荷，通過亞軌道再次釋放，有助於發射各種各樣的航天載荷；用於發射航天載荷的亞軌道飛行器，還可以平穩的降落，可以實現可重複使用。

中國軍評家：亞軌道飛船可民軍兩用

他又指，維珍銀河在前不久發射亞軌道飛船，這顯示出亞軌道航天器在未來太空旅行可作為一個重要的運載工具，可以將亞軌道航天和航天旅遊相結合。可以說，這一航天器在軍民兩用上有着非常重要的價值。

宋忠平又舉例，亞軌道飛船可應用於多次、重複發射衛星任務。

中國據報已進行了至少兩次亞軌道飛行試驗，宋忠平表示，兩次發射的航天器有較大不同，今次發射的是亞軌道運載器，並非長時間在軌運行。不過，這顯示出中國正努力推進各類先進航天器的研製計劃，特別是在可重複使用技術上獲得不斷突破。

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責任編輯：鄧國強

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