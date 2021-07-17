【新冠疫苗】小朋友都打得！內地准國藥疫苗3至17歲緊急使用

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國藥集團生產的新冠病毒滅活疫苗周五經中國官方批准，可在3至17歲人群中緊急使用。
澎湃新聞引述中國生物官方微信公眾號消息，經國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗，獲批在3至17歲人群中緊急使用。
據表示，「3至17歲年齡組已在河南完成I/II期臨床試驗，結果顯示免後中和抗體陽轉率達百分百，中和抗體GMT和陽轉率與成人組相比並沒有顯著性差異」。
此外，疫苗接種後的安全性良好，主要不良反應是發熱和接種部位疼痛，嚴重程度主要為1級，未見嚴重不良反應，而不良反應發生率隨接種劑次增加而漸降。
3至17歲年齡組 已在河南完成I/II期臨床試驗
今年6月6日，上述疫苗在3至17歲年齡組的免疫橋接臨床試驗已於阿拉伯聯合酋長國阿布扎比啟動，以評估該年齡段900名不同國籍的健康人群接種後的免疫原性和安全性。
報道說，逾6萬人安全性及有效性數據通過專家論證後，疫苗正式獲批在該年齡組緊急使用。
據國家衛生健康委員會官網，截至14日，中國內地已累計報告接種新冠疫苗14億1460.9萬劑次。
責任編輯：鄧國強
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