▲ 拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧

美國總統拜登要求情報部門呈交新冠肺炎疫源調查報告，90天的死線已過去逾半。美國有線電視新聞網（CNN）報道，督導徹查工作的拜登政府高層如今認為，病毒意外從武漢實驗室外逸的說法，可信度與自然起源論不相上下，即「洩毒論」應否獲得信納，仍陷重大分歧。

中方對美方重提疫源調查，立場一直是反對政治化溯源、不得搞污名化，必須相信科學，並重申中國的疫情信息公開透明，已獲世衛專家肯定。

而早前世衛專家有份參與的調查，報告已表明新冠病毒由實驗室外洩的說法，極不可能。

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CNN報道說，儘管美國政界目前對疫源的立場，與一年前大相徑庭，當時民主黨在公開場合都淡化所謂實驗室外逸論的可能性；但消息人士指出，最新的情報資料也強化了「病毒最可能源於自然，來自動物與人類接觸，而非蓄意製造」的觀點。

中方多次重申 溯源不能被政治化

病毒來自自然的說法，雖然也跟病毒從武漢實驗室外洩的論調，不一定有矛盾；然而，目前許多熟悉武漢病毒研究所運作的科學家都認為，不太可能發生這種外洩情況。

多名知悉調查狀況的消息人士告訴CNN，儘管拜登要求90天內提出疫源調查報告的期限已過一半，情報圈對於病毒究竟從武漢實驗室外洩或源自野生動物，仍存在嚴重歧見。

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相關知情人士指出，幾乎沒有新證據可牽動走向，但值得注意的是拜登政府高層正嚴肅看待實驗室外逸論，而且對此想法愈來愈持開放態度。

知悉當前調查狀況的消息人士透露，白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）等數名高層認為，病毒因實驗室意外而逸出的說法，與源出自然論一樣看似可信。這名人士還透露，美國中央情報局（CIA）等情報單位一年前對實驗室外逸論抱持懷疑。

實驗室外洩與自然起源論 不相上下

然而官員強調目前尚無定論，沙利文本人在調查結束前也保持非常謹慎，不做任何評論。

CNN獨家取得一份美國國家情報總監辦公室（ODNI）6月11日發給情報圈的備忘錄，內容以「關鍵情報需求」可能有助確定疫源為由，責成官員取得更多有關動物傳人和實驗室外洩論的資料。

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不過知悉調查進度的人士說，情報圈整體而言尚在原地打轉，狀況與拜登5月底下令調查時差不多：兩個單位傾向自然起源論，但認為可信度在低到中等，一個單位傾向實驗室外洩論，可信度同樣不高不低。

白宮國安顧問沙利文 未評論調查進展

中方此前多次強調疫情信息透明，回應西方的指控。其中，中國外交部發言人日前才以答問形式指，病毒溯源是科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化；而中方在病毒溯源問題上展現的開放、透明態度，得到國際專家的充分肯定。

發言人表示，在一段時間以來，不斷看到以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，公然漠視科學家的合作成果，為一己私利，不惜背棄科學和真理，公開鼓吹讓情報機構開展調查，罔顧事實真相，不擇手段污蔑中方不透明、不合作，嚴重干擾和破壞國際溯源研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造極大困難和障礙，引起國際社會的普遍不滿和反對。

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責任編輯：鄧國強

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