▲ 中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％

國家疾病預防控制中心周五（16日）通報了中國發現的首例人類感染「猴B病毒（又稱疱疹B病毒；英文Monkey B Virus或Herpes B Virus）」病例，患者為一名53歲男性獸醫，在北京從事靈長類動物的繁殖及實驗研究工作，曾於今年3月初解剖兩隻猴子，4月出現噁心、嘔吐症狀，隨後又出現發燒、神經系統方面的症狀，並於5月27日死亡。

國家疾控中心在《中國疾病預防控制中心周報》發表報告指出，中國目前沒有報告過猴B病毒的感染致死病例，臨床上也未發現明顯的猴B病毒感染病例，科研人員是透過下一代測序和和實時聚合酶鍊式反應發現此病例。

患者解剖2猴後 不足百日死亡

報告提到，猴B病毒最初於1932年被分離出來，是獼猴體內的一種地方性α疱疹病毒，通常通過直接接觸和交換身體分泌物水平傳播。猴B病毒在其自然獼猴宿主中並不明顯，但約有60例致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星發生，其致死率為70%至80%。

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根據報告，儘管二次傳播的風險較小，但也曾發生過一例人際傳播的情況。此前，人畜共患的猴B病毒感染者主要為北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員。

報告強調，首個病例的發現意味著猴子的B疱疹病毒可能對職業工作者，如靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員等，構成潛在的人畜共患威脅，有必要在特定的無病原體恒河猴群體的發展過程中消除猴B病毒，並加強對實驗獼猴和職業工作者的監測。

【知識庫：猴B病毒（疱疹B病毒）】 猴B病毒最早於1932年在美國發現，當時一名研究人員Dr. B在處理一隻看似健康的恆河猴時不慎被咬傷，15天後因急性腦脊髓炎死亡，後來自此病患的神經組織分離出致病疱疹病毒，因而以該名研究人員的名字字首命名為「疱疹B病毒」（Herpes B Virus）。 全世界已有超過40例，主要集中在美國，罹患者大部分是研究人員或飼養猴子的相關人員，感染途徑主要是被猴子咬傷或抓傷造成，但也有因為照顧病患被感染，而後人傳人的報告。 感染病毒後，最典型的臨床症狀為傷口部位出現水泡，而後形成潰瘍，此後約10至20天出現高燒、頭痛、惡寒、肌肉疼痛、昏眩、吞嚥困難，腹痛，接著由下半身往上發生進行性麻痺，而後因肺虛脫死亡。 該病毒目前無疫苗也沒有有效的預防方式，但若有意外事故發生時，應儘速清洗傷口並服用抗疱疹病毒藥物以減輕病情的嚴重度。

責任編輯：鄧國強