美阻ASML售中國EUV光刻機  圖遏芯片自給自足戰略

中美科技戰之下，美國發出制裁令，切斷中國電信設備巨頭華為公司的高端芯片（又稱晶片）供應源，促使中方謀求芯片自給自足。但華爾街日報指，拜登政府向荷蘭製造商施壓，要求不要向中國供應高端芯片生產設備－－極紫外光（EUV）光刻機，這或令中國半導體產業發展面臨更大挑戰。

中方一直指責美國以泛國家安全概念、冷戰思維，阻礙中國從正常商業途徑獲得科技，為正常貿易設置障礙。

《華爾街日報》周六報道，中方一直向荷蘭政府爭取，希望中企獲允許購買荷蘭的芯片設備製造商、光刻機巨頭艾司摩爾公司（ASML Holding）的主要產品：極紫外光刻機。該機器對製造先進的微處理器至關重要。

極紫外光刻機 研製高端芯片必備

這種獨一無二的180噸的機器被英特爾、韓國的三星電子和蘋果公司供應商台積電等公司所使用，製造各個領域——從尖端智能手機和5G蜂窩設備、再到用於人工智能的計算機，所需的高端芯片。

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報道稱，中方想要為國內芯片製造商提供價值1.5億美元的機器，使得智能手機巨頭華為和其它中國科技公司，可以減少對外國芯片供應商的依賴。但ASML至今仍未曾向中方提供過最高端的極紫外光刻機，因為荷蘭在美國的壓力下扣住了對中國的出口許可。

報道引述美國官員表示，拜登政府出於國家安全考慮，已要求荷蘭政府限制銷售。這一立場是前總統特朗普（Donald Trump）政策的延續，特朗普政府首先確定了ASML光刻機的戰略價值，並聯絡了荷蘭官員。

但ASML首席執行官彼得·溫寧克（Peter Wennink）警告，在中短期內，這種出口管制「可能會減少全球芯片製造能力，加劇供應鏈問題」。

ASML便用了美國技術 成美阻出口理據

美國的施壓據報已使中國、荷蘭關係變得緊張。熟悉此事的人士向華爾街日報表示，中方官員經常問荷蘭官員，為什麼他們不頒發許可證，讓ASML將機器運往中國。去年，時任中國駐荷蘭大使在接受一家荷蘭報紙採訪時說，如果不允許ASML將其先進機器運往中國，貿易關係將受到損害。

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據了解，拜登就職總統後不到一個月，他的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）就白宮所說的兩國「先進技術密切合作」，與荷蘭同行進行了交談。美國官員說，繼續限制ASML公司與中國進行業務往來，已是沙利文的首要任務。

彭博社稍早前亦稱，如果華為旗下的海思半導體公司，打算在中國國內建立一個不含美國設備和技術的芯片加工廠，那便要面對很大的挑戰；原因是荷蘭ASML公司生產的極紫外光光刻機，是下一代芯片製造的先決條件，但ASML公司的機器也使用了美國的技術。

ASML預計今年將生產42台最先進機器，明年將生產55台。2020年，中國佔ASML整體銷售額的17%。但這些銷售涉及的是舊一代機器。分析師們說，如果沒有ASML最先進的機器，中國的芯片製造商就無法製造出領先的芯片，直到國產工具趕上為止。據估計，中國有可能還需至少十年時間才能達到ASML的技術水平。

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責任編輯：鄧國強

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