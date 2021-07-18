▲ 美國澳洲11國「護身軍刀」練兵 解放軍傳首派2艦緊盯

澳洲和美國等11國「2021護身軍刀」聯合軍事演習日前起登場，澳洲媒體報道，中方派出第二艘情報搜集艦開往澳洲附近。這是澳洲首次在「護身軍刀」跨國軍演期間，發現有兩艘中國情報搜集艦監視。

中方此前一直批評，美方的軍事活動，才是導致地區局勢緊張的因素。而澳方確認，至周日發出報道為止，這兩艘中國情報搜集艦的活動均屬合法行為。

澳洲「天空新聞（Sky News）」報道，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）發布聲明稱，在「2021 護身軍刀（Talisman Sabre 2021）」跨國軍演舉行期間，澳軍發現中國派出第二艘情報搜集艦開往澳洲附近。

澳：中國情報艦活動 屬合法行為

報道說，澳洲國防部指出，解放軍815型偵察艦「海王星號」已由巴布亞新幾內亞附近所羅門海（Solomon Sea）開往澳洲附近。

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杜登說，「海王星號」與上星期被證實逼近澳洲的中國海軍「天王星號」是兩艘姐妹艦；至目前為止，這兩艘中國情報搜集艦的活動均屬合法行為。

杜登認為兩艘解放軍情報搜集艦，將會持續在合法範圍內活動；對此，澳洲國防部將持續監控。

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杜登在聲明中表示，針對「海王星號」的監控行動，是澳軍在「2021護身軍刀」舉行前的一個更大範圍監控行動一部分。

「天空新聞」表示，這是歷屆「護身軍刀」跨國軍事演習期間，第一次發現有兩艘中國情報搜集艦逼近監控。

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澳洲2021護身軍刀跨國軍演，是自7月14日至31日在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開，共動員11國、約1萬7000兵力。

「護身軍刀」聯合軍演 美等11國參與

上一屆2019年的護身軍刀軍演共有8國參與，今年除了主辦的美國和澳洲外，還有英國、日本、南韓、新西蘭及加拿大等5國加入，另外法國、德國、印度與印尼等4國則前來觀摩，總計有11國。

澳洲廣播公司（ABC）14日報道，中國情報搜集艦「天王星號」經由托勒斯海峽（Torres Strait）往澳洲東岸航行。ABC引述澳洲軍方匿名消息來源表示，「天王星號」在開往澳洲過程中全面啟動「電子靜默（Emissions Control，EMCON）」以保持匿蹤。

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責任編輯：鄧國強

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