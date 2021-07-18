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戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬

社會熱點 17:48 2021/07/18

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戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬

吳京主演的電影《戰狼2》年前上映時票房大收，內地一間叫「戰狼品牌管理」的公司打鐵趁熱，盜用吳京的肖像銷售檳榔產品。此舉令吳京震怒，把這家公司告上法庭，結果勝訴獲賠34.2萬元（人民幣，下同）、折合港幣逾41萬元。作為被告的「戰狼公司」不服上訴，卻失敗收場。

北京市第四中級人民法院近日公布，就戰狼品牌管理有限公司（下稱「戰狼公司」）與吳京網絡侵權責任糾紛案，作出裁決，駁回戰狼公司的上訴、維持原判即：

  • 戰狼公司賠償吳京經濟損失34萬元、公證費2000元，合計34.2萬元。
  • 公司立即停止生產、銷售、使用並回收、撤除、銷毀含有吳京肖像和姓名的產品和宣傳品。
  • 在其經營的網店首頁顯著位置，連續七天刊登聲明向吳京賠禮道歉。

吳京提出三項要求

判決書顯示，戰狼公司未經吳京許可，將其肖像用於檳榔外包裝，並標註「電影《殺破狼》主演吳京助力戰狼品牌」等字樣；各地經銷商​​還在短視頻平台，發布相關廣告。

內地學者列出5論據：「戰狼外交」是偽命題 

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吳京2020年6月發現這一行為後認為，戰狼公司侵害自己的肖像權、姓名權，遂將其訴至北京互聯網法院。

吳京方的訴求為：戰狼公司要：

①立即停止生產、銷售、使用並回收、銷毀相關產品包裝及宣傳廣告。

②登報賠禮道歉。

③賠償總計112萬元（經濟損失100萬元，精神撫慰金10萬元，維權合理開支2萬元）。

但被告戰狼公司當日則辯稱，①吳京並不享有涉案《殺破狼》劇照的權利；②廣東中凱文化發展有限公司具有涉案作品的合法版權，戰狼公司與獲得授權的廣州白月策劃有限公司簽訂了相關協議。即使構成侵權，相關責任應由這兩家公司承擔；③被告僅使用海報、劇照不能讓消費者誤認為原告為被告產品的代言人。

被告：用劇照不算侵權

北京互聯網法院一審認為，戰狼公司使用的圖片系吳京的個人照，照片展示了吳京面部正面形象，具有高度識別性，他人未經許可不得以營利為目的使用其肖像。法院做出上述一審判決。但被告戰狼公司不服，提起上訴。

中國青年報注意到，在裁判文書網上，多家企業都曾因侵害肖像權、姓名權與吳京產生過糾紛。其中不乏商家突出劇照中的「吳京」，來營銷獲利的案例。近年來，在吳京對戰狼（北京）維他命飲料有限公司、青島星緣啤酒有限公司、南京奢健食品貿易有限公司、四川浩川雅飾裝飾材料有限公司的起訴中，法院分別判決被告賠償61.3萬元、30.3萬元、30.3萬元和30.1萬元。

責任編輯：鄧國強

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