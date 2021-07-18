【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）

▲ 【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌

東京奧運開幕式將於周五（23日）舉行，中國代表團是第111個出場。代表團並首次安排雙旗手，由女排隊長朱婷和跆拳道名將趙帥擔任。朱婷稱，目標是升國旗奏國歌。

（新增朱婷視頻）

中國代表團雙旗手 分別是朱婷和趙帥

東京奧運會開幕式將於7月23日舉行，順序以希臘為第一個出場，難民奧運代表隊第二個出場，東道主日本最後出場。根據新規，未來幾屆奧運會東道主將倒數出場，美國和法國分別排在倒數第三和倒數第二。其餘代表團出場順序將按照日語「五十音」順序排定。中國代表團第111位出場。

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中國代表團17日晚宣布，朱婷和趙帥將在東京奧運會開幕式上擔任中國代表團旗手。以往中國代表團都只安排一名持旗手，且多由男運動員出任。今屆國際奧委會鼓勵代表團各派一男一女運動員作為旗手。

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朱婷和趙帥身高分別1.98米和1.88米。朱婷是中國女排隊長，隨隊奪得了2015年女排世界杯、2016年里約奧運會和2019年女排世界杯冠軍，還多次在國際排壇的重要賽事中當選最有價值球員，被譽為「MVP收割機」，是目前中國人氣最高的現役運動員之一。

朱婷：「我們的目標是升國旗奏國歌」

趙帥於上屆奧運獲得跆拳道男子58公斤級金牌，實現中國男子跆拳道奧運會金牌「零的突破」。趙帥2017年在世界跆拳道錦標賽男子63公斤級取得冠軍，亦是中國男子跆拳道的首枚世錦賽金牌。他將於今屆奧運出戰跆拳道男子68公斤級的比賽。

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談及成為中國體育代表團的旗手，朱婷說：「感謝代表團對女排、對我的肯定與信任。擔任旗手是一份榮譽，也是一份責任，讓我更有動力，去做好每一天、走好每一步。大賽將至，保持平常心，全力以赴，我們的目標還是升國旗奏國歌。」

趙帥說自己非常開心，也感謝對他的信任，「非常開心能夠讓我和朱婷一起來擔任旗手。我也會以此為動力，繼續在賽場上為國爭光。也祝願代表團所有運動員能夠取得好成績。」

責任編輯：尹航

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