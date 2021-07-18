  • 27°C
香港時間 : 2021718日 (日) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王一博座駕竟被女粉裝追蹤器  Mirror鏡粉追星未算狂？

社會熱點 18:28 2021/07/18

分享：

王一博座駕竟被女粉裝追蹤器  Mirror鏡粉追星未算狂？

Mirror鏡粉追星手法令人驚訝嗎？內地應援追星文化隨時令人更嘆為觀止。兩名瘋狂女粉絲為了緊跟偶像，竟在內地人氣男星王一博的座車上偷裝定位裝置。北京警方證實，已刑事拘留這兩名年輕女子，她們分別為25歲及24歲，她們承認是為了掌握偶像行蹤而裝定位裝置，再把信息拿到網上炫耀，還曾出售牟利。

界面新聞報道，王一博所屬的經紀公司15日發出聲明，指王一博用車中發現疑似追蹤器，譴責這種行為嚴重侵犯藝人隱私權。

北京日報：「飯圈」文化越來越邪性

北京日報則指出，近些年隨著「偶像經濟」崛起，「飯圈（追星族）」文化越來越邪性。從蹲酒店、鬧機場到搞跟蹤、狂圍堵，從洩露行程信息到偷拍生活隱私，粉絲追星越來越瘋狂。作為公眾人物，明星不可避免要向公眾讓渡一定的隱私權。該報又指：

但凡事有界，褪去職業光環，明星也享有個人隱私不被非法侵擾、知悉、收集和公開的權利。一旦粉絲行為超出合理限度，踐踏法律紅線，明星就可以依法維權。到時候，甭管「私生飯」還是「鐵桿粉」，法律面前都得「吃不了兜著走」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像  驚動官媒（有片）

北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節

北京日報又指出，在「愛豆（Idol，偶像）」車上偷裝追踪器，不是值得炫耀的追星姿勢，而是徹頭徹尾的違法行為。對於某些粉絲來說，自以為打著「私生飯」的旗號就能為所欲為，不是愚蠢就是法盲。如今涉事粉絲被刑拘，也給狂熱的「飯圈」上了一堂法治課。

北京日報並質問，粉絲追星失去理性，究竟誰之病？其中固然有粉絲個人頭腦發熱，但一些打著應援旗號「割韭菜」的「飯圈」組織也脫不了干系，那些販賣交易明星個人隱私的黑產也是元兇。只有將一條繩上的「螞蚱」全部一網打盡，才能讓「飯圈」環境回歸清淨。

王一博2014年出道  當今人氣男神之一

王一博出生於河南洛陽，是內地人氣男歌手、演員、舞者、主持人及職業賽車手。2014年，王一博以五人男子組合UNIQ正式出道，並在隊內擔任主領舞及主Rapper。

王一博2016年成為湖南衛視綜藝節目《天天向上》主持成員之一，開始為人所熟悉。2019年，作為萬里達雅馬哈車隊（MLT YAMAHA）簽約車手，並於珠海ZIC摩托賽中獲得D組新秀組冠軍及混合組亞軍的優秀成績；同年，主演的電視劇《陪你到世界之巔》及《陳情令》相繼播出，使其人氣急升。

「飯圈」追星亂象太過火   騰訊這樣出手整頓

湖南機場祭「限聚令」打擊瘋狂追星 聚逾50人接機要付3000元

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像 驚動官媒（有片）
2021/05/07
港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像 驚動官媒（有片）
北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節
2021/05/10
北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節
「飯圈」追星亂象太過火 騰訊這樣出手整頓
2021/06/13
「飯圈」追星亂象太過火 騰訊這樣出手整頓
湖南機場祭「限聚令」打擊瘋狂追星 聚逾50人接機要付3000元
2021/06/16
湖南機場祭「限聚令」打擊瘋狂追星 聚逾50人接機要付3000元

你可能感興趣

港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像 驚動官媒（有片）
18:32 2021/05/07
港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像 驚動官媒（有片）
北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節
20:25 2021/05/10
北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節
「飯圈」追星亂象太過火 騰訊這樣出手整頓
15:30 2021/06/13
「飯圈」追星亂象太過火 騰訊這樣出手整頓
網絡熱話 網絡文化 娛樂人物職業 經紀公司 綜藝節目 演員 組合 歌手 經濟 文娛藝術

上一篇文章

【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）

下一篇文章

戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】小朋友都打得！內地准國藥疫苗3至17歲緊急使用
【新冠疫苗】小朋友都打得！內地准國藥疫苗3至17歲緊急使用
中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％
中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％
叫囂「狗比人值錢」 安徽「徽州宴」老闆娘被拘 顧客紛退訂（有片）
叫囂「狗比人值錢」 安徽「徽州宴」老闆娘被拘 顧客紛退訂（有片）
【東京奧運】中國隊服裝曝光惹熱議 遭質疑難看兼撞衫
【東京奧運】中國隊服裝曝光惹熱議 遭質疑難看兼撞衫
【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）
【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）
Delta兇猛1秒播毒！東莞麥當勞男生與女子擦身過中招
Delta兇猛1秒播毒！東莞麥當勞男生與女子擦身過中招