【北京暴雨】多處山泥傾瀉 兩機場350航班取消

北京近日持續暴雨，惡劣天氣下，北京兩大機場累計取消350班航班，多趟列車停運。地鐵金安橋站積水封閉，逾百條公交線路停駛，香山公園、北京植物園、慕田峪長城等多個景區關閉。

北京市氣象台今日發布暴雨橙色預警，顯示市內部分地區累計降雨量已超過150毫米，門頭溝、房山、昌平、海淀大部等部分地區累計降雨量將超過200毫米。市氣象台提醒，部分山區將會出現強降雨誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等情況，低窪地區易出現水浸。

地鐵金安橋站積水封閉

北京首都國際機場發布消息稱，北京等多地出現雷雨天氣，雷雨會對航班飛行造成一定程度影響，提醒民眾注意天氣變化和航班動態。中國鐵路北京局集團有限公司亦表示，來往北京超過77班列車停運，相關乘客可在30日內辦理全額退票。

北京市內交通也同樣受到暴雨影響，據北京地鐵公司官方微博消息，因地鐵金安橋站外積水嚴重，為確保運營安全，金安橋站（6號線、S1線）採取封閉措施，多趟列車停運。北京公交集團共計130條線路採取臨時措施，其中有102條停駛。

市內多個路段水浸情況嚴重，北京排水集團出動2,907名防汛人員處理積水。懷柔區懷黃路、四寶路、興陽線等多條路線發生山溝洪水碎石沖刷路面、山體塌方等險情。

▲ 北京房山雨中一直徑近3米的大石砸落路面。

另延慶區珍珠泉鄉水泉子村因山洪突發，導致3名男子被困河中，抱著柳樹無法脫困，已體力不支。當時河水位仍不斷上漲，水流湍急，消防隊員最終出動橡皮艇，經過4小時努力，才將3人轉移到安全地點。

責任編輯：蒯宇澄

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