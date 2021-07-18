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【中國太空站】太空人30天生活細節  要定時看這個電視節目

國情動向 21:22 2021/07/18

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【中國太空站】太空人30天生活細節  要定時看這個電視節目

中國太空站運作已滿一個月，中央電視台再曝光太空人這30天的生活細節。與地面生活一樣，他們每日傍晚大約6時許開始吃晚飯，飯後7點鐘收看央視的《新聞聯播》；之後，他們便要做健身運動，保持失重狀態下的體質。

央視記者當天（16日）前往航天員中心、進行天地採訪時，已是下午4時多。彼時，聶海勝和湯洪波正在更換環控生保系統二氧化碳的去除裝置。

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據稱，當天3名太空人的工作從早上8點鐘開始，上午4個小時的工作完成了對載人飛船的平台巡檢、空氣中微量元素的收集；下午的工作從兩點鐘開始；晚上六點左右，3名太空人準時吃上了晚飯。

看《新聞聯播》獲取地面信息

當天晚上7點鐘左右，3名太空人正在聚精會神地收看央視《新聞聯播》節目，從他們進入天和核心艙之後，地面會定時的給他們送去新聞節目，這也是他們獲取地面信息的最重要的手段之一。

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收看完將近一個小時的電視節目之後，3名太空人正式開啟了運動模式，劉伯明在騎太空自行車，湯洪波在太空跑台上進行運動，指令長聶海勝在跟地面通話，對一天的工作計劃，以及第二天的工作計劃。這3名太空人的運動量是要根據他們每個人的身體情況來決定的。

中國航天員科研訓練中心、航天員系統副總設計師李瑩輝介紹：他們現在的鍛煉是家常飯，每天都有的，每個人都有每個人的「處方」，強度應該說達到每個人最大能力的60%到80%，強度屬於中上。飛行時間越長，這個強度要逐漸增大，只有這樣才能夠維持他們對抗失重的生理效應。

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責任編輯：鄧國強

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